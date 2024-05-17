İstanbul Marketing Summit, Pazarlama Dünyasını Zorlu PSM’de Bir Araya Getirdi!

Pazarlama sektörünü bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, Kırılma Noktası temasıyla Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği tam gün süren etkinliğini tamamladı. Yapay zekadan fintech dünyasının geleceğine, markalaşmadan yeni nesil pazarlama araçlarına değinilen zirvede televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Somer Sivrioğlu ve milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere birçok önemli isim konuşmacı olarak katılım sağladı.

Türkiye’nin önde gelen pazarlama zirvelerinden İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliği olan Kırılma Noktası’nı tamamladı. Aralık ayında üç gün sürecek olan etkinlik öncesinde pazarlama dünyasının bir araya getiren etkinliğe 1200’in üzerinde pazarlama profesyoneli katılım gösterdi.

Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşen etkinlik, iş dünyasında yaşanan teknolojik değişimlere, sürdürülebilirliğe, markalaşmaya ve yeni nesil pazarlama trendlerine değindi. Zirvede Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortakları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazar Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, iyzico Pazarlama Müdürü İpek Regay gibi sektörün önemli isimlerinin yanı sıra Masterchef Türkiye jürisi ve Efendy Group CEO’su Somer Sivrioğlu ve Milli Boksör Busenaz Sürmeneli konuşmacı olarak yer aldı.