İstanbul Marketing Summit Kırılma Noktası, 13 Mayıs’ta Zorlu PSM’de Gerçekleşecek!

Pazarlama ve İletişim dünyasını bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliğini 13 Mayıs’ta Zorlu PSM’de gerçekleştirecek. Kırılma Noktası temasıyla düzenlenecek olan zirvede yapay zekâ, yaratıcılık, teknoloji, sürdürülebilirlik ve birçok konuda alanının önde gelen isimleri sahneye çıkacak.

Her yıl iş dünyasını, pazarlama ve iletişim profesyonellerini bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, 2024’te gerçekleştireceği ilk etkinliğini duyurdu. 13 Mayıs günü Zorlu PSM’de Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşecek etkinlik, alanında uzman isimlere ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak.

İstanbul Marketing Summit yapay zekâyla birlikte yeniden tanımlanan iş dünyasını irdelemek, sürdürülebilirliğin etkilerini anlatmak ve yeni dönemde ortaya çıkacak pazarlama iletişimlerini aktarmak üzere zirvenin temasını ‘’Kırılma Noktası’’ olarak belirledi.