İstanbul’da Özel Okulda Yangın Çıktı, Öğrenciler Tahliye Edildi
İstanbul’da Özel Okulda Yangın Çıktı, Öğrenciler Tahliye Edildi
Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun bahçesindeki trafo patladı. Patlamanın etkisiyle başlayan yangın okulun dış cephesine sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Yangın nedeniyle okuldan öğrenciler tahliye edilirken alevler okulun iç kısımlarına da sirayet etti.
Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
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