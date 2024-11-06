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İstanbul’da Özel Okulda Yangın Çıktı, Öğrenciler Tahliye Edildi

İstanbul’da Özel Okulda Yangın Çıktı, Öğrenciler Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2024 - 14:02 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 14:31

Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun bahçesindeki trafo patladı. Patlamanın etkisiyle başlayan yangın okulun dış cephesine sıçradı. 

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle okuldan öğrenciler tahliye edilirken alevler okulun iç kısımlarına da sirayet etti.

Yangın nedeniyle okuldan öğrenciler tahliye edilirken alevler okulun iç kısımlarına da sirayet etti.

Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
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