İstanbul'da 'Kiralık Bungalov' Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da 'Kiralık Bungalov' Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
İnternet üzerinden sahte 'kiralık bungalov' ilanı ile vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Polis, dolandırıcılara 135 bin lira kaptıran mağdur A.A.'nın ihbarıyla harakete geçti.
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İstanbul Ümraniye'de yaşayan A.A., internet üzerinden 'kiralık bungalov' ilanı veren bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gönderilen banka hesabına para gönderdiğini ardından bu kişilerin ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
Kiralama ücreti olarak 135 bin lira yatırdığını söyleyen A.A.'nın şikayeti t üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerine giderek paranın havale edildiği banka hesap bilgileri üzerinden dolandırıcıların kimliklerini tespit etti.
Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, E.Y.'nin poliste 10, E.A.'nın 13, CÜ.'nün ise 15 suç kaydına sahip olduğu belirlendi.
Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerden birinin dolandırıcılıkla elde ettiği parayla bir kuyumcuda alışveriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kuyumcudan alışveriş yaparken görüldü.
Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemede alınan kararla 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
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