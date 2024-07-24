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Resmi Açıklama: Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de!

Resmi Açıklama: Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 11:51

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Forvet mevkisi için uzun süredir Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katma çabası gösteren Fenerbahçe, transferi bitirdi.

Forvet mevkisi için uzun süredir Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katma çabası gösteren Fenerbahçe, transferi bitirdi.

Sevilla ile yapılan pazarlıklar neticesinde 20 milyon euro seviyelerinin altında bir bedelle bu transferin noktalandığı aktarıldı. (TRT SPOR)

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama 👇🏻

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama 👇🏻

Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.' 

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Pasif Kullanıcı

ÇÖP AMA PAHALI ÇÖP. 😂 GS ŞİMDİDEN 5.YILDIZ KUTLAMALARINA BAŞLASIN. TABİ, BJK BİR SÜRPRİZ YAPAMAZSA ELBETTE. FB Yİ RAKİPTEN BİLE SAYMIYORUM ARTIK. PENALTI OLM... Devamını Gör

Otto Skorzeny

Yazılan çizilen bonservis doğruysa geçmiş olsun FB ye iyi itelediler.Bir japon atasözü aklıma geldi ama yazınca yorum silinecektir en iyisi mi bende kalsın.B... Devamını Gör

Ampul avcısı

Söylesene atasözünü çok merak. Ettim