Resmi Açıklama: Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de!
Resmi Açıklama: Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
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Forvet mevkisi için uzun süredir Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katma çabası gösteren Fenerbahçe, transferi bitirdi.
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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama 👇🏻
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ÇÖP AMA PAHALI ÇÖP. 😂 GS ŞİMDİDEN 5.YILDIZ KUTLAMALARINA BAŞLASIN. TABİ, BJK BİR SÜRPRİZ YAPAMAZSA ELBETTE. FB Yİ RAKİPTEN BİLE SAYMIYORUM ARTIK. PENALTI OLM... Devamını Gör
Yazılan çizilen bonservis doğruysa geçmiş olsun FB ye iyi itelediler.Bir japon atasözü aklıma geldi ama yazınca yorum silinecektir en iyisi mi bende kalsın.B... Devamını Gör
Söylesene atasözünü çok merak. Ettim