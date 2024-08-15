İspanyol Futbolcu Lamine Yamal'ın Babası Mounir Nasraoui Saldırıya Uğradı!
İspanyol Futbolcu Lamine Yamal'ın Babası Mounir Nasraoui Saldırıya Uğradı!
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Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'daki bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.
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Yaralanmasının ardından Badalona'daki Can Ruti Hastanesi'ne kaldırılan Nasraoui'nin durumu, başlangıçta ağır olarak değerlendirilse de tedavinin ardından sağlığının iyiye gittiği belirtildi.
Katalan polisi, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yetkililer, saldırının öncesinde yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
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