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İspanyol Futbolcu Lamine Yamal'ın Babası Mounir Nasraoui Saldırıya Uğradı!

İspanyol Futbolcu Lamine Yamal'ın Babası Mounir Nasraoui Saldırıya Uğradı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 11:50

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui saldırıya uğradı.

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Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'daki bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'daki bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanmasının ardından Badalona'daki Can Ruti Hastanesi'ne kaldırılan Nasraoui'nin durumu, başlangıçta ağır olarak değerlendirilse de tedavinin ardından sağlığının iyiye gittiği belirtildi.

Yaralanmasının ardından Badalona'daki Can Ruti Hastanesi'ne kaldırılan Nasraoui'nin durumu, başlangıçta ağır olarak değerlendirilse de tedavinin ardından sağlığının iyiye gittiği belirtildi.

Katalan polisi, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yetkililer, saldırının öncesinde yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Katalan polisi, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yetkililer, saldırının öncesinde yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
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