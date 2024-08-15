Arda Güler Real Madrid Formasıyla Bir Yılda Dördüncü Kez Şampiyonluk Sevinci Yaşadı!
Arda Güler Real Madrid Formasıyla Bir Yılda Dördüncü Kez Şampiyonluk Sevinci Yaşadı!
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya ekibi Real Madrid ile dördüncü kupasını kazandı. 19 yaşındaki genç yetenek, kariyerine UEFA Süper Kupayı da ekledi.
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2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin zirvesine çıkan Atalanta, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
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İlk yarısı golsüz beraberlikle noktalanan mücadeleyi eflatun-beyazlılar, 2-0 kazanmayı başardı.
Kupayı getiren ilk golü, 59'da Valverde attı.
68'de yeni transfer Kylian Mbappe, farkı ikiye çıkardı. Fransız yıldız, ilk resmi maçında hem golle tanıştı hem de kupaya uzandı.
Kupa töreni 👇
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Karşılaşmanın 88. dakikasında oyun giren Arda Güler de Madrid ile dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Milli futbolcu, İspanyol ekibindeki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.
Genç yıldız, Türkiye'de de Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
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