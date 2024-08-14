Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Young Boys Maçları TRT'den Yayınlanacak!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Young Boys Maçları TRT'den Yayınlanacak!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayarak Şampiyonlar Ligi için play-off bileti alan Galatasaray'ın Young Boys mücadeleleri ücretsiz yayınlanacak.
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Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille'e elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray, dev organizasyonun play-off'unda saha çıkacak.
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Sarı-kırmızılılar, adını kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaraları kupasında mücadele edecek 36 takım arasına yazdırmak için Young Boys ile kozlarını paylaşacak.
Eşleşmenin ilk maçı, İsviçre temsilcisinin ev sahipliğinde 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de, rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Salı günü yine saat 22'de oynanacak.
İki mücadele de TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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