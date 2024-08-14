Icardi'den Mourinho'ya Gönderme: Portekizli Okan Buruk'u Hedef Alarak Hakemlere Sitem Etmişti
Icardi'den Mourinho'ya Gönderme: Portekizli Okan Buruk'u Hedef Alarak Hakemlere Sitem Etmişti
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi, gündemdeki olaylara dair açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının son anlarında sahaya girip yaptığı itiraz sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.
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Portekizli çalıştırıcı, Lille maçı öncesinde aynı durumda Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza verilmediğini dile getirerek iki kulübe eşit davranılmadığını belirtmişti.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Mourinho'nun bu sözlerini değerlendirdi. 👇
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımın sorulması üzerine de şunları söyledi. 👇
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