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Icardi'den Mourinho'ya Gönderme: Portekizli Okan Buruk'u Hedef Alarak Hakemlere Sitem Etmişti

Icardi'den Mourinho'ya Gönderme: Portekizli Okan Buruk'u Hedef Alarak Hakemlere Sitem Etmişti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 12:12

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi, gündemdeki olaylara dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının son anlarında sahaya girip yaptığı itiraz sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının son anlarında sahaya girip yaptığı itiraz sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, Lille maçı öncesinde aynı durumda Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza verilmediğini dile getirerek iki kulübe eşit davranılmadığını belirtmişti.

Portekizli çalıştırıcı, Lille maçı öncesinde aynı durumda Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza verilmediğini dile getirerek iki kulübe eşit davranılmadığını belirtmişti.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Mourinho'nun bu sözlerini değerlendirdi. 👇

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Mourinho'nun bu sözlerini değerlendirdi. 👇

'Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enterasan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz.'

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımın sorulması üzerine de şunları söyledi. 👇

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımın sorulması üzerine de şunları söyledi. 👇

'Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir.'

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