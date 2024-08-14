Icardi'den Mourinho'ya Gönderme: Portekizli Okan Buruk'u Hedef Alarak Hakemlere Sitem Etmişti

'Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir.'