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Yabancı Madde Atılmıştı: Lille'in Kalecisi Lucas Chevalier'den Olay Sözler

Yabancı Madde Atılmıştı: Lille'in Kalecisi Lucas Chevalier'den Olay Sözler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 11:00

Lille'in 22 yaşındaki file bekçisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off bileti almalarının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız oyuncuya tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etmişti. (Nafi Alpay)

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil eden Fenerbahçe, organizasyona 3. Eleme Turu'nda veda etti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil eden Fenerbahçe, organizasyona 3. Eleme Turu'nda veda etti.
cdnuploads.aa.com.tr

2-1'in rövanşında Kadıköy'de Lille'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye Lille kalecisi Lucas Chevalier damga vurdu.

2-1'in rövanşında Kadıköy'de Lille'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye Lille kalecisi Lucas Chevalier damga vurdu.
cdnuploads.aa.com.tr

22 yaşındaki file bekçisine müsabakanın 56. dakikasında tribünden yabancı madde atıldı.

22 yaşındaki file bekçisine müsabakanın 56. dakikasında tribünden yabancı madde atıldı.

Chevalier, yaklaşık 5 dakika yerde kaldı. Maçın hakemi Sanchez, seyircilere anons yapılmasını istedi.

Chevalier, yaklaşık 5 dakika yerde kaldı. Maçın hakemi Sanchez, seyircilere anons yapılmasını istedi.

Fransız oyuncunun kalan dakikalarda da zamana oynaması, tribünleri daha da sinirlendirdi.

Fransız oyuncunun kalan dakikalarda da zamana oynaması, tribünleri daha da sinirlendirdi.
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Genç kaleci, mücadelenin ardından şu yorumda bulundu:

Genç kaleci, mücadelenin ardından şu yorumda bulundu:

“İlk kez yabancı bir madde atıldı bana. İyi isabet ettirdi bu arada. Şaşırtıcı bir durum çünkü beklemiyorsunuz. Prosedürü bilmiyordum ama tekrar atılması halinde maçın duracağını öğrendim. Eğer tekrar atsalardı, bu aptal olduklarını gösterirdi. Bu, biraz Türk maçlarının, Türk atmosferinin ve etrafındaki her şeyin bir yansıması gibiydi. Ben de artık Türk maçı deneyimini yaşadım diyebilirim.”

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