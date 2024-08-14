Yabancı Madde Atılmıştı: Lille'in Kalecisi Lucas Chevalier'den Olay Sözler
Yabancı Madde Atılmıştı: Lille'in Kalecisi Lucas Chevalier'den Olay Sözler
Lille'in 22 yaşındaki file bekçisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off bileti almalarının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız oyuncuya tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etmişti. (Nafi Alpay)
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil eden Fenerbahçe, organizasyona 3. Eleme Turu'nda veda etti.
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2-1'in rövanşında Kadıköy'de Lille'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye Lille kalecisi Lucas Chevalier damga vurdu.
22 yaşındaki file bekçisine müsabakanın 56. dakikasında tribünden yabancı madde atıldı.
Chevalier, yaklaşık 5 dakika yerde kaldı. Maçın hakemi Sanchez, seyircilere anons yapılmasını istedi.
Fransız oyuncunun kalan dakikalarda da zamana oynaması, tribünleri daha da sinirlendirdi.
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Genç kaleci, mücadelenin ardından şu yorumda bulundu:
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