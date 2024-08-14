Yabancı Madde Atılmıştı: Lille'in Kalecisi Lucas Chevalier'den Olay Sözler

“İlk kez yabancı bir madde atıldı bana. İyi isabet ettirdi bu arada. Şaşırtıcı bir durum çünkü beklemiyorsunuz. Prosedürü bilmiyordum ama tekrar atılması halinde maçın duracağını öğrendim. Eğer tekrar atsalardı, bu aptal olduklarını gösterirdi. Bu, biraz Türk maçlarının, Türk atmosferinin ve etrafındaki her şeyin bir yansıması gibiydi. Ben de artık Türk maçı deneyimini yaşadım diyebilirim.”