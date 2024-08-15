Arda Güler'i Yere Göğe Sığdıramadılar: Courtois ve Bellingham'dan Milli Futbolcuya Övgüler
Arda Güler'i Yere Göğe Sığdıramadılar: Courtois ve Bellingham'dan Milli Futbolcuya Övgüler
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile İngiliz yıldız orta sahası Jude Bellingham, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'ya ulaşmalarının ardından TRT SPOR'a konuk oldu ve milli futbolcumuz Arda Güler hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'yı Süper Kupa'da Valverde ve Mbappe'nin golleriyle geçmeyi başardı.
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İspanya ekibi bu zaferle, 6. kez mutlu sona ulaştı ve kupayı en çok müzesine götüren takım konumuna yükseldi.
Mücadelenin ardından maçın oyuncusu seçilen Jude Bellingham ile Thibaut Courtois Arda Güler hakkında konuştu.
İngiliz yıldız, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçakgönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." dedi.
Thibaut Courtois ise "Arda Güler, benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz de aynı. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
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