Arda Güler'i Yere Göğe Sığdıramadılar: Courtois ve Bellingham'dan Milli Futbolcuya Övgüler

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile İngiliz yıldız orta sahası Jude Bellingham, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'ya ulaşmalarının ardından TRT SPOR'a konuk oldu ve milli futbolcumuz Arda Güler hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.