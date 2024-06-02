Islak Rüyalarda Buluşalım: Gördüğünüz Cinsel Rüyaların Anlamı Ne? Zihniniz Size Ne Anlatmak İstiyor?
Islak Rüyalarda Buluşalım: Gördüğünüz Cinsel Rüyaların Anlamı Ne? Zihniniz Size Ne Anlatmak İstiyor?
Uyanıp da iç çamaşırında ıslaklık fark etmek oldukça sıradan bir durum. Toplumda 'ıslak rüya' olarak sıklıkla karşımıza çıkan bu terim aslında cinsel yaşam hakkında önemli bir veri sunuyor...
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Islak rüya uykuda boşalma durumudur.
Rüyanın hemen ardından uyanma olmayabilir.
Islak rüya ergenliğe geçişin tamamlandığını gösterir.
Islanma deneyimi vücudun cinselliğe bakış açısını yansıtır.
Hayranlık uyandıran kişiler rüyaya sık sık girebilir.
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