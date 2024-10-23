İş Başvurusu Yapan Kadın Özel Asistanlık Adı Altında Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi Paylaştı
İş Başvurusu Yapan Kadın Özel Asistanlık Adı Altında Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi Paylaştı
Twitter'da (X) @edanurbngl_23 isimli bir kullanıcı, iş başvurusunda bulunduğu yerin kendisine yaptığı uygunsuz teklifi paylaştı.
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İş başvurusu yapan genç bir kadın karşılaştığı taciz olaylarıyla Twitter'da gündem oldu. Genç kadın başvurduğu iş yerinden aldığı özel asistanlık adı altında 20 bin TL karşılığında özel bir ilişki önerildiğini paylaştı.
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İşte o paylaşım:
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Kimi olayın gerçek olmadığını savunurken,
Kimi dolandırıcı olup olmadığını merak etti.
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