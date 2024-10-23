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İş Başvurusu Yapan Kadın Özel Asistanlık Adı Altında Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi Paylaştı

İş Başvurusu Yapan Kadın Özel Asistanlık Adı Altında Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 17:26

Twitter'da (X) @edanurbngl_23 isimli bir kullanıcı, iş başvurusunda bulunduğu yerin kendisine yaptığı uygunsuz teklifi paylaştı.

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İş başvurusu yapan genç bir kadın karşılaştığı taciz olaylarıyla Twitter'da gündem oldu. Genç kadın başvurduğu iş yerinden aldığı özel asistanlık adı altında 20 bin TL karşılığında özel bir ilişki önerildiğini paylaştı.

İş başvurusu yapan genç bir kadın karşılaştığı taciz olaylarıyla Twitter'da gündem oldu. Genç kadın başvurduğu iş yerinden aldığı özel asistanlık adı altında 20 bin TL karşılığında özel bir ilişki önerildiğini paylaştı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Kimi olayın gerçek olmadığını savunurken,

Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Kimi olayın gerçek olmadığını savunurken,
twitter.com

Kimi dolandırıcı olup olmadığını merak etti.

Kimi dolandırıcı olup olmadığını merak etti.
twitter.com

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twitter.com
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