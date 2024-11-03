İrem Derici'den İmaj Değişikliği, Gamze Erçel'den Kocasına Sitem: 3 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İrem Derici'den İmaj Değişikliği, Gamze Erçel'den Kocasına Sitem: 3 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, baş başa kalmışken sabahın köründe yeniden uyuyan kocasına sitem etti.
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Berrak Tüzünataç ve Özge Özpiriçci yine arkadaşlığın kitabını yazdı.
Şeyma Subaşı kızının kedisini misafir etti.
Şevval Şahin ağalar gibi oturdu.
Nazlı Sabancı, New York manzarasının tadını çıkardı.
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Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, Lady Gaga ve Bruno Mars kılığına girdi.
Ezgi Mola, Sezen'in Son Sardunyalar'ını açtı trafikte kafa dinledi.
Yasemin Tatlıses, şaşkın ördekleriyle yeni aile pozu paylaştı.
Zeynep Bastık, yeni pozlar paylaştı.
İrem Derici saçlarını kıvır kıvır yaptı, yeni imajı büyük övgü topladı.
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, karı koca tatile çıktı.
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