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İrem Derici'den İmaj Değişikliği, Gamze Erçel'den Kocasına Sitem: 3 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

İrem Derici'den İmaj Değişikliği, Gamze Erçel'den Kocasına Sitem: 3 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2024 - 00:14

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel, baş başa kalmışken sabahın köründe yeniden uyuyan kocasına sitem etti.

Gamze Erçel, baş başa kalmışken sabahın köründe yeniden uyuyan kocasına sitem etti.

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Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, Lady Gaga ve Bruno Mars kılığına girdi.

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, karı koca tatile çıktı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, karı koca tatile çıktı.
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