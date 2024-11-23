İrem Derici Bağırsak Enfeksiyonu Nedeniyle Konserini İptal Etti: 23 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İrem Derici Bağırsak Enfeksiyonu Nedeniyle Konserini İptal Etti: 23 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Cemal Can Canseven
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Danla Bilic
Enis Arıkan
Kıvanç Tatlıtuğ
Özge Ulusoy
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Yasemin Şefkatli
Hande Erçel
İrem Derici
Gamze Erçel
Özge Özpirinçci
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Sibil Çetinkaya
Başak Dizer
Nazlı Sabancı
Eda Ece
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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