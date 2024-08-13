İngiltere VAR Kararını Sadece Statta Değil Sosyal Medyada da Duyuracak
İngiltere VAR Kararını Sadece Statta Değil Sosyal Medyada da Duyuracak
VAR kararının futboldaki yeri tartışılmaya devam edilirken İngiltere'den yeni bir karar kamuoyu ile paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl kulüpler VAR'ın iptal edilmesi için toplantılar yaparken Premier League yönetimi aksi yönünde kararlar alarak VAR'ı daha kalıcı hale getiriyor.
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Premier Lig'de VAR ile ilgili devrim niteliğinde kararlar alınmaya devam ediliyor. Kulüpler VAR sisteminden çıkmak isterken yönetim çıkılmayacağını söyledi.
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Premier Lig'deki hakem ve VAR kararları, artık stadyumla eş zamanlı olarak X'te de yayınlanacak. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni kurulan sosyal medya hesabı, her Premier Lig maçına ilişkin operasyonel ve hakemlik konularında canlı açıklamalar ve güncellemeler sağlayacak.
Futbolda yasak olduğu için canlı VAR sesi yayınlanamayacak; bu nedenle, Premier Lig Maç Merkezi, maç sırasında VAR Hub'dan gelen bilgileri sosyal medyada anlık olarak paylaşabilecek.
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