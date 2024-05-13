İngiliz Turist Türkiye'deki Restoran Fiyatlarının Yüksekliğine İsyan Etti

Türkiye'de restoran fiyatları bir dönem turistlere ucuz gelse de şu an onları da bizler kadar olmasa da zorluyor. TikTok'ta 1 milyon takipçisi olan Farah Shams de bu fiyatlara isyan edenlerden. Shams bir restoranın fiyatlarına inanamadı. Hatta pahalı olarak bilinen İngiltere'yi de solladığını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
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Farah Shams çektiği kısa videolarla yüksek takipçi sayısına ulaşmış bir fenomen. Son durağı da Antalya'ydı.
Fenomen isim Türkiye'deki fiyatları böyle eleştirdi.
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