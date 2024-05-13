İngiliz Turist Türkiye'deki Restoran Fiyatlarının Yüksekliğine İsyan Etti

Türkiye'de restoran fiyatları bir dönem turistlere ucuz gelse de şu an onları da bizler kadar olmasa da zorluyor. TikTok'ta 1 milyon takipçisi olan Farah Shams de bu fiyatlara isyan edenlerden. Shams bir restoranın fiyatlarına inanamadı. Hatta pahalı olarak bilinen İngiltere'yi de solladığını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.