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İngiliz Turist Türkiye'deki Restoran Fiyatlarının Yüksekliğine İsyan Etti

İngiliz Turist Türkiye'deki Restoran Fiyatlarının Yüksekliğine İsyan Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.05.2024 - 14:00

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Türkiye'de restoran fiyatları bir dönem turistlere ucuz gelse de şu an onları da bizler kadar olmasa da zorluyor. TikTok'ta 1 milyon takipçisi olan Farah Shams de bu fiyatlara isyan edenlerden. Shams bir restoranın fiyatlarına inanamadı. Hatta pahalı olarak bilinen İngiltere'yi de solladığını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

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Farah Shams çektiği kısa videolarla yüksek takipçi sayısına ulaşmış bir fenomen. Son durağı da Antalya'ydı.

Farah Shams çektiği kısa videolarla yüksek takipçi sayısına ulaşmış bir fenomen. Son durağı da Antalya'ydı.

Fenomen isim Türkiye'deki fiyatları böyle eleştirdi.

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