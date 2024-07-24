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İnegöl'de Yol Kenarındaki Çeşmeden Su İçmek İsteyen Bir Vatandaş Kart Okutması Gerektiğini Görünce İsyan Etti

İnegöl'de Yol Kenarındaki Çeşmeden Su İçmek İsteyen Bir Vatandaş Kart Okutması Gerektiğini Görünce İsyan Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 19:08

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Ülkemizin dört bir yanında bulunan hayrat çeşmeleri, kültürümüzün ve geleneklerimizin önemli bir parçası. Bu çeşmeler, özellikle sıcak yaz günlerinde, uzun yolculuklar sırasında kurtarıcı oluyor.

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Bir vatandaş, yolculuğu sırasında su içmek için durduğu hayratın kartlı bir sisteme sahip olduğunu görünce isyan etti.

Bir vatandaş, yolculuğu sırasında su içmek için durduğu hayratın kartlı bir sisteme sahip olduğunu görünce isyan etti.

Kimileri, vatandaşın tepkisini doğru bulurken kimileri ise yöntemin temizlik ve tasarruf açısından doğru olduğunu savundu.

Kimileri, vatandaşın tepkisini doğru bulurken kimileri ise yöntemin temizlik ve tasarruf açısından doğru olduğunu savundu.

İşte o video;

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