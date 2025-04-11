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İndirim Günleri Başlıyor! 12 Nisan - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 12 Nisan - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.04.2025 - 19:32

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Nisan - 19 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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12 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 195 TL

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 195 TL
onedio.com

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Milten Tuzlu Tereyağı 750 gr 279 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 119,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 225 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 179 TL

  • Bahçıvan Labne 3x180 gr 99 TL

  • Activia Probiyotikli Bowl 150 ml 32 TL

  • Sek Quark Yaban Mersini 140 gr 27,50 TL

  • Torku Favorimo Sade Kek 20x30 gr 75 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Yudum Egemden Natural Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL

Yudum Egemden Natural Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL
onedio.com

  • Sırma Ayçiçek Yağı 2 Litre 159 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 20 TL

  • Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 125 TL

  • Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 79,50 TL

  • Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 74,75 TL

  • Asperox / Bingo Banyo Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 69 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 650 ml 67,75 TL

  • Elseve Güzelleştirici Saç Kremi 150 ml 129,90 TL

  • Emotion / Blade Deodorant 150 ml 79,50 TL

  • Privacy Kadın / Erkek Parfümü 50 ml 199 TL

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 69 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 79,75 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 129 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Tukaş Doğal Siyah / Yeşil Zeytin 900 gr 125 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 285 ml 79,50 TL

Bitmeden al

Bitmeden al
onedio.com
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A101 Tazenin Yıldızları

A101 Tazenin Yıldızları
onedio.com

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👇🏻
onedio.com

Günün fırsatları için tıklayın.

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👇🏻
onedio.com

17 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Kiwi Yağsız Fritöz 1.999 TL

Kiwi Yağsız Fritöz 1.999 TL
onedio.com

  • Starcom Dijital Baskül 269 TL

  • Kiwi Seyahat Ütüsü 699 TL

  • Kiwi Dik Süpürge 899 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 699 TL

  • Kiwi Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

  • Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 459 TL

  • Arzum Cyclone Süpürge 3.499 TL

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Gölgelikli Salıncak 3.499 TL

Gölgelikli Salıncak 3.499 TL
onedio.com

Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 329 TL

Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 329 TL
onedio.com

  • Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 419 TL

  • Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.799 TL

  • Işıklı Paten 669 TL

  • 12 Jant Bisiklet 1.799 TL

  • 20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL
onedio.com

  • Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL

  • Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99,50 TL

  • Borosilikat Demlik 229 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Dolu Lombardo Kumandalı Akülü Araba 6.899 TL

Dolu Lombardo Kumandalı Akülü Araba 6.899 TL
onedio.com

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com
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Hijyen ve gıda ürünleri

Hijyen ve gıda ürünleri
onedio.com

Günün fırsatları için tıklayın.

👇🏻

👇🏻
onedio.com

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 25.999 TL

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 25.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 11.999 TL

  • Samsung 50' 4K UHD Smart Led Tv 20.999 TL

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
onedio.com
  • Volta VB5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Oyuncu Masası 1.899 TL

Oyuncu Masası 1.899 TL
onedio.com

  • Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

  • Honor X9b Cep Telefonu 15.999 TL

  • Reebok Dijital Kol Saati 449 TL

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Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

Günün fırsatları için tıklayın.

18 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
onedio.com

  • Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL

  • Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

  • Polosmart Soundbar Speaker 649 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

Günün fırsat ürünleri için tıklayın.

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
onedio.com

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

  • Onvo Inox Tost Makinesi 2.150 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.590 TL

  • Range Çay Makinesi 899 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.450 TL

  • Pirantech Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL

  • Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

  • Heifer Çubuk Blender 799 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 95 TL

  • QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 199 TL

  • Nautica Akıllı Tartı 590 TL

  • Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

  • Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 99 TL

Küçük ev aletleri için tıklayın.

Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
onedio.com

  • Güral 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

  • Güral Rölfeyli  Porselen Fincan Takımı 359 TL

  • Bonera Emaye Kızartma Tavası 429 TL

  • Bonera Emaye Koçerol 279 TL

  • Keramika Joker Kupa 3'lü 219 TL

  • Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL

  • Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

  • Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL

  • Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 139 TL

  • Colorina Altın Rimli Cam Kase 89 TL

  • Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL

  • Rakle Renkli / Rimli Ayaklı Kase 2'li 149 TL

  • Rakle Ayaklı Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 159 TL

  • Bambu Kapaklı Pipetli Borosilikat Bardak 109 TL

  • Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 219 TL

  • Glass in love Renkli Cam Su Şeşesi 179 TL

  • Glass in love Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 75 TL

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Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
onedio.com

  • 4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

  • Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

  • Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

  • Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL

  • 3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL

  • Küre Buz Kabı 21,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 34,50 TL

  • Bölmeli Çay Kutusu 99 TL

  • Yuvarlak Tepsi 79 TL

  • Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL

  • Salata Kurutucu 139 TL

  • Kaşıklık 44,50 TL

  • Renkli Süzgeç 99 TL

  • Patates Dilimleyici 22,50 TL

  • Pantolon Askısı 25 TL

  • Silikon Koruyucu Kapak 49,50 TL

  • Dolma Kapağı 45 TL

  • Gıda Koruma Şemsiyesi 75 TL

onedio.com

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
onedio.com

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL

  • Ebby Çelik Termos 2 Litre 579 TL

  • 3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL

onedio.com

ŞOK 12 Nisan ile 19 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

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17,5 kg Polisan QuartzTavan Boyası 499 TL

17,5 kg Polisan QuartzTavan Boyası 499 TL
onedio.com

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL, 

  • 4+4 Merdiven 849 TL,

  • Merdiven 4+1 749 TL,

  • Merdiven 3+1 599 TL,

  • 20 cm Saplı Rulo 69,95 TL, 

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL, 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL, 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL, 

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL, 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 159 TL,

  • 3 gram Pattex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL,

  • Paketleme Bandı 32,50 TL,

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 169 TL, 

  • Turbo Pervaneli Krom El Duşu 169 TL, 

  • 4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 75 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL, 

  • Nilson Topraklı Grup Priz 199 TL, 

  • Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 49,95 TL, 

  • Çift Taraflı Köpük Bant 19,95 TL, 

  • Nano Bant Magic Tape 29,95 TL,

  • Duct Tape-Tamir Bandı 24,95 TL ,

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Yapışkanlı Gider Filtresi 29,95 TL, 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 69,95 TL,

  • Merdiven Kaydırmazlık Bandı 89,95 TL, 

  • Magnet Bandı 49,95 TL, 

  • Halı Bandı Çift Taraflı Bez 29,95 TL,

  • Keçe Çeşitleri 29,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 75 ml Signal White Now Gold Diş Macunu 75 TL, 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 39 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Süperton Ayçiçek Yağlı 90 TL,

  • 1100 ml Pril Sirke Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL,

  • 200 ml Privacy Deodorant Çeşitleri 99 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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