İndirim Günleri Başlıyor! 12 Nisan - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Nisan - 19 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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12 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 195 TL
Yudum Egemden Natural Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
Bitmeden al
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A101 Tazenin Yıldızları
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17 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Kiwi Yağsız Fritöz 1.999 TL
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Gölgelikli Salıncak 3.499 TL
Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 329 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL
Dolu Lombardo Kumandalı Akülü Araba 6.899 TL
Gıda ürünleri
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Hijyen ve gıda ürünleri
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Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 25.999 TL
Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Oyuncu Masası 1.899 TL
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Beyaz eşya
Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
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Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
ŞOK 12 Nisan ile 19 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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17,5 kg Polisan QuartzTavan Boyası 499 TL
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