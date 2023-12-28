İlk Kez Regl Olacaklara Bir Tavsiye Veriyoruz!
İlk Kez Regl Olacaklara Bir Tavsiye Veriyoruz!
Regl olmak, kadınlığın doğal bir parçasıdır ve bu deneyim bize benzersiz bir güç kazandırır. Şimdiden aramıza hoş geldin kız kardeşim! İlk regl deneyimini yaşayacak olman dolayısıyla, bu konuda bilgi sahibi olan genç bir kadın olarak testin sonunda sana tavsiyede bulunacağım. Hazırsan başlayalım!
Unutma kadın olmak çok güzel, sen çok güzelsin! ❤
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1. İlk sorumuzla başlayalım, regl konusunda ne kadar bilgilisin?
2. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şey bizi biraz korkutabilir bu yüzden soruyoruz; Regl olacak olmak seni korkutuyor mu?
3. Regl olmanın en güzel yanı sence ne?
4. Söyle bakalım, regl dönemi için ilk tavsiyeyi kimden aldın?
5. Regl dönemiyle ilgili konuşmak senin için kolay bir şey mi?
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6. Regl olmak harika bir şey! Hadi bunu sana alınmasını istediğin hediyeyi seçerek kutlayalım!
7. İlk defa regl olma konusundaki duygusal durumunu anlatan bir emoji seç!
8. Merak etmek çok doğal. Son olarak, regl dönemiyle ilgili kafandaki en büyük soru işareti ne?
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