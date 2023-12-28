İlk Kez Regl Olacaklara Bir Tavsiye Veriyoruz!

Regl olmak, kadınlığın doğal bir parçasıdır ve bu deneyim bize benzersiz bir güç kazandırır. Şimdiden aramıza hoş geldin kız kardeşim! İlk regl deneyimini yaşayacak olman dolayısıyla, bu konuda bilgi sahibi olan genç bir kadın olarak testin sonunda sana tavsiyede bulunacağım. Hazırsan başlayalım!

Unutma kadın olmak çok güzel, sen çok güzelsin! ❤