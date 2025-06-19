İlk Kez Köpek Sahipleneceklerin Her Şeyi Öğrenmesini Sağlayacak Mini Rehber
Hayatına minik bir patili dost katmayı düşünüyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Merak etme, ilk kez köpek sahiplenmek heyecan verici olduğu kadar biraz kafa karıştırıcıdır. Temel ihtiyaçlar, eğitim süreci ve veteriner kontrolleri derken her şey üst üste geliyor gibi hissedebilirsin ama endişeye gerek yok! Çünkü bu mini rehberle sana adım adım yol gösteriyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Sorumluluğa gerçekten hazır mısın?
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2. Cins seçimini hayat tarzına göre yap.
3. İlk günden temel ihtiyaçları hazırlamayı unutma.
4. Veterinerle erkenden tanışın.
5. Mama seçiminde köpeğinin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundur.
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6. Tuvalet eğitiminin zaman ve sabır istediğini unutma.
7. Günlük egzersiz rutinine hazır ol.
8. Sosyalleşme gelişimi için bir ihtiyaç.
9. Temel komutlar hayat kurtarır.
10. Aşı takvimini sürekli güncel tut.
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11. Beklenmeyen harcamalar için hazırlıklı ol.
12. Tüy bakımını ihmal etme.
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