İlk Kez Köpek Sahipleneceklerin Her Şeyi Öğrenmesini Sağlayacak Mini Rehber

Bir köpek sahiplenmek sadece tatlı bir dost edinmek değil aynı zamanda hayatında ciddi değişiklikler yapmak demek. Düzenli yürüyüşler, veteriner ziyaretleri veya bazen sinir bozan davranışlarla baş etmek... Bunların hepsi artık senin günlük hayatının bir parçası olacak. Yani duygusal olarak da maddi olarak da kendini hazırlaman gerekiyor.