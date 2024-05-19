İlk Aylarda Bebeğinizle Bağ Kurmanızı Sağlayacak 10 Etkili Yöntem
İlk Aylarda Bebeğinizle Bağ Kurmanızı Sağlayacak 10 Etkili Yöntem
Bebeğinizle ilk zamanlarda yakınlaşmanız sonraki süreçler için de oldukça önemli ve değerli. Peki ilk aylarda bebeğinizle nasıl bağ kurabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım!
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1. Temas kurun.
2. Sık sık kucağınıza alın.
3. Bebeğinize masaj yapın.
4. Bebeğinizle konuşmayı ihmal etmeyin.
5. Çıkardığı seslere tepkisiz kalmayın.
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