İlişkide Tutkuyu Artırmak İçin Okunması Gereken 10 Aşk ve Cinsellik Kitabı

Ian Kerner'ın 'Son Sevişmenden Başlayalım mı?' kitabı, cinsellikle ilgili sorunları olan çiftlere yönelik bir rehberdir. Kerner, çiftlerin cinsel ilişkilerini canlandırmak ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam kurmak için iletişim, duygusal bağlılık ve duyarlılık gibi faktörlere odaklanır. Kitap, cinsel sorunların çoğu zaman ilişkisel ve duygusal kökenli olduğunu vurgular ve çözümler sunarak çiftlere birbirlerini daha iyi anlama ve tatmin edici bir cinsel birliktelik kurma konusunda yardımcı olur. Ian Kerner, açık ve anlaşılır bir dille yazdığı bu kitapta, çiftlere cinsellikle ilgili sorunlarını ele almak ve çözmek için kullanabilecekleri pratik stratejiler sunar.