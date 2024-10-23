İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özel Açıklamalar: "Bir Yalan Siyasetiyle Karşı Karşıyayız"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özel Açıklamalar: "Bir Yalan Siyasetiyle Karşı Karşıyayız"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını cevaplandırdı. Altun, son dönemde önemini daha da fark ettiğimiz iletişimde dezenformasyonla mücadeleye değindi. Bu mücadeleyi 'hakikat mücadelesi' olarak değerlendiren Altun, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.
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"Yalan ve çarpıtma sıradanlaşmış ve hiç olmadığı kadar yaygınlaşmış durumda. Sadece bu da değil, tüm dünyada bir yalan siyasetiyle karşı karşıyayız."
"Ben dijital terörizmi kimi zaman örgütlü kimi zaman bireysel, kimi zaman da bizatihi birtakım devletlerin de işin içinde olduğu siber saldırılar olarak görüyorum."
"Fakat ben size ibretlik bir örnek vermek istiyorum. Narin kızımız katledildi. Bu trajedi karşısında sarsılmayacak insan olamaz. Ama bu süreçte sosyal medyada şöyle paylaşımlar gördük..."
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