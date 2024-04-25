Icardi ve Wanda Nara'yı Ahlaksız Bulan Batuhan Karadeniz'e Eski Sevgilisinden Bomba Tesirli Karşılık
Icardi ve Wanda Nara'yı Ahlaksız Bulan Batuhan Karadeniz'e Eski Sevgilisinden Bomba Tesirli Karşılık
Batuhan Karadeniz, Icardi ve eşi Wanda Nara'nın yeni klibini ahlaksız bulduğunu söylemişti. Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu. bu eleştiriye zehir zemberek bir karşılık verdi.
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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'ya verdiği tepkiyle gündemde.
Model ve eski televizyon sunucusu olan Wanda Nara, eşiyle beraber kamera karşısına geçerek bir klip çekmişti. "Amor verdadero" adını verdiği şarkısının ilk klip görüntülerini yayınlayan Nara ve Icardi, Batuhan Karadeniz'i kızdırdı.
Batuhan Karademiz yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin de bir ahlâki değerleri var! Bunu yok sayamazsın! Yazıklar olsun! Benim için Icardi bitmiştir!" sözlerini kullandı.
Bunun ardından Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi olan Aleyna Eroğlu, Karadeniz'e verdi veriştirdi.
Ünlü fenomen geçtiğimiz yıllarda Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiği iddiasıyla gündem yaratmıştı.
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Eroğlu, Karadeniz için "Sen millete ahlak dersi vereceğine bugün mahkemen var, ona git bence." dedi. O videonun tamamı burada 👇
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