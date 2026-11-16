16 – 22 Kasım 2026 Negatif Enerjilere ve Ata Karmalarına Karşı Kuttöre Yantra!

ASTRODEHA | 16–22 KASIM 2026

HAFTANIN ÖZEL YANTRASI: KUTTÖRE YANTRA

8 8 8 1 6 9 3 8 8 8

GÜÇ, İTİBAR, SAYGINLIK, GÜVEN, KORUNMA VE KALICI BAŞARI!

Bazı insanlar hayatınıza güven getirir, bazıları ise güveninizi sınar. Bazı ilişkiler sizi yükseltirken bazıları görünmeyen çekişmeler, kıskançlıklar ve güç mücadeleleriyle yorar. Peki, başkalarının niyetlerinden bağımsız olarak kendi gücünüzü, itibarınızı ve içsel dengenizi koruyabilseydiniz?

İşte KUTTÖRE YANTRA, tam da bu niyetle hazırlanan, kadim yantra sembolizminden ilham alan özel bir enerji ve farkındalık çalışmasıdır.

AstrodehA tarafından 16–22 Kasım 2026 haftasının astrolojik temaları ve 8 8 8 1 6 9 3 8 8 8 sayı sekansının numerolojik anlamlarıyla uyumlu olarak tasarlanan KUTTÖRE YANTRA, geçici kazanımlardan çok kalıcı saygınlığı, güveni, sağlam ilişkileri ve kişinin kendi gücüne sahip çıkmasını temsil eder.

Çünkü gerçek güç, başkalarını kontrol etmek değil, kendi merkezinizde sarsılmadan durabilmektir.