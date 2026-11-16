16–22 Kasım 2026: Dünyada Güç Savaşları, Türkiye’de Kritik Kararlar!

Aslan, Akrep, Boğa ve Kova burçları, özellikle bu burçlarda kişisel gezegenleri ve önemli harita noktaları bulunanlar, haftanın sabit burç gerilimlerini daha belirgin hissedebilir.

Koç ve Yay burçları için ise cesaret, hedefler, eğitim ve yeni girişimler temaları öne çıkabilir.

Ancak herkesin etkileneceği yaşam alanı, doğum haritasında bu geçişlerin hangi evlere ve gezegenlere temas ettiğine göre değişir.