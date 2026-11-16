16–22 Kasım 2026: Dünyada Güç Savaşları, Türkiye’de Kritik Kararlar!
Para, iktidar ve ilişkilerde kimin gerçek yüzü ortaya çıkacak?
Gökyüzünde güçler çarpışıyor! Eski düzen sarsılıyor, yeni bir dönemin kapıları aralanıyor!
16–22 Kasım 2026 haftası, astrolojik açıdan güç, otorite, ekonomi, liderlik, gurur ve kontrol temalarının öne çıktığı bir dönem.
Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu büyük hedefleri, rekabeti ve güç gösterilerini simgelerken, Akrep burcundaki Güneş'in bu gezegenlerle oluşturduğu gergin açılar, gizli kalan çıkar çatışmalarını ve otorite mücadelelerini gündeme taşıyabilir.
Bu haftanın en önemli sorusu şu:
Gücü elinde tutanlar mı kazanacak, yoksa gücünü doğru kullananlar mı?
Dünyada neler olabilir?
Türkiye'de hangi alanlar öne çıkıyor?
Türkiye açısından bu haftanın astrolojik temaları ekonomi, devlet yönetimi, uluslararası ilişkiler, yatırımlar ve toplumsal beklentiler üzerinden değerlendirilebilir.
Ekonomide fiyatlandırma politikaları, krediler, bankacılık, vergiler, kamu harcamaları ve büyük yatırım kararları daha fazla tartışılabilir.
Mars–Jüpiter kavuşumu büyük projeleri ve iddialı ekonomik hedefleri simgeler. Ancak Güneş'in gergin açıları, beklentilerle gerçekler arasındaki farkın sorgulanabileceğini hatırlatır.
Siyasette liderlik, otorite, yönetim anlayışı ve kamuoyu önünde yapılan açıklamalar dikkat çekebilir.
Dış ilişkilerde ise Türkiye'nin Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ile olan ekonomik ve diplomatik bağları astrolojik yorumların odağında olabilir.
Bu hafta Türkiye için en önemli sembolik mesaj:
Büyük hedefler belirlemek yetmez! Ekonomide, yönetimde ve uluslararası ilişkilerde doğru zamanlama ve ölçülü kararlar belirleyicidir.
Bireysel hayatlarımızda neler değişebilir?
İş ve kariyer
İş hayatında rekabet artabilir. Terfi, yöneticilik, yeni iş kurma ve daha fazla kazanma arzusu güçlenebilir.
Özellikle yöneticilerle çalışanlar arasında yetki, sorumluluk ve takdir görme meseleleri öne çıkabilir.
Başarılı olmak için cesaret gereklidir. Ancak bu hafta öfkeyle istifa etmek, aceleyle ortaklık kurmak veya yeterince araştırmadan büyük sorumluluklar almak konusunda temkinli olunmalı.
Para ve yatırımlar
Aşk, evlilik ve ilişkiler
Bu hafta ilişkilerin en büyük sınavı gurur olabilir.
Kim daha çok seviyor? Kim daha çok fedakârlık yapıyor? Kim son sözü söylemek istiyor?
Venüs'ün Terazi burcunda ileri harekete geçmiş olması, ilişkilerde uzlaşma ve denge arayışını simgeliyor.
Ancak Mars'ın güçlü etkisi, özellikle gurur ve kıskançlık üzerinden yaşanan tartışmaları büyütebilir.
Bazı ilişkilerde barışma isteği, bazılarında ise sınır koyma ihtiyacı öne çıkabilir.
Aşkta kazanan, karşısındakini yenen değil; sevgiyi gururunun önüne koyabilendir!
Aile ve sosyal çevre
Aile içinde otorite, maddi sorumluluklar, çocukların geleceği ve ortak kararlar üzerinden fikir ayrılıkları yaşanabilir.
Arkadaşlıklarda ve sosyal çevrede ise kimin gerçekten destek verdiği, kimin rekabet içinde olduğu sorgulanabilir.
Eğitim, yurt dışı ve hukuk
En çok hangi burçlar etkilenebilir?
Aslan, Akrep, Boğa ve Kova burçları, özellikle bu burçlarda kişisel gezegenleri ve önemli harita noktaları bulunanlar, haftanın sabit burç gerilimlerini daha belirgin hissedebilir.
Koç ve Yay burçları için ise cesaret, hedefler, eğitim ve yeni girişimler temaları öne çıkabilir.
Ancak herkesin etkileneceği yaşam alanı, doğum haritasında bu geçişlerin hangi evlere ve gezegenlere temas ettiğine göre değişir.
Haftanın son sözü
16–22 Kasım 2026: Güçlü olanın değil, gücünü yönetebilenin haftası!
Dünyada liderlik ve otorite, Türkiye'de ekonomi ve yönetim, bireysel hayatlarımızda ise para, kariyer, aşk ve gurur sınanıyor.
Her tartışmaya girmeyin.
Her teklife evet demeyin.
Her güç gösterisini başarı sanmayın.
Ve en önemlisi, bir anlık öfkeyle uzun yıllar emek verdiğiniz şeyleri riske atmayın.
Çünkü bazen hayatın en büyük zaferi, bir savaşı kazanmak değil, o savaşa hiç girmemektir!
Peki sizce önümüzdeki günlerde en büyük mücadele nerede yaşanacak?
Ekonomide mi, siyasette mi, aşkta mı, yoksa insanların kendi gururlarıyla verdikleri savaşta mı?
Yorumlarınızı merak ediyorum.
Astrodeha | Şenay Devi
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