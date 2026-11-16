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16–22 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 16–22 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 19:45
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12 burç için kaderi değiştiren kararlar! Aşkta hesaplaşma, parada güç mücadelesi, kariyerde yeni dönem!

Kimin önünde yeni kapılar açılıyor? Kim geçmişinin bedelini ödüyor? Kim hayatının kontrolünü yeniden eline alıyor?

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Koç ve Yükselen Koç

Koç ve Yükselen Koç

Aşkta kader anı! Para ve gurur arasında büyük sınav! Kazanmak için neyi bırakmalısınız?

Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar!

16–22 Kasım haftasında gökyüzü size çok net bir mesaj veriyor. Cesaretinizi kaybetmeyin ama her mücadeleyi kazanmak zorunda olduğunuzu da düşünmeyin!

Batı astrolojisinde Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu beşinci evinizi harekete geçiriyor. Bu ev aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne, kişisel yetenekler ve hayattan aldığınız keyifle ilgili.

Aşk hayatınızda tutku yükseliyor. Uzun zamandır ilginizi çeken biriyle yakınlaşmak isteyebilirsiniz. Geçmişten gelen bir ilişkiyi yeniden değerlendirmek de gündeme gelebilir.

Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Sevmekle sahip olmak, cesaretle ısrar etmek aynı şey değil!

Evli Koçlar için çocukların eğitimi, aile bütçesi ve ortak gelecek planları üzerinden kararlar öne çıkabilir.

İş hayatınızda yaratıcı projeler, reklam, sanat, eğitim, organizasyon ve kişisel markalaşma alanlarında görünürlüğünüzü artırma fırsatı bulabilirsiniz.

Ancak Güneş’in sekizinci evinizden Mars ve Jüpiter’le oluşturduğu gergin açılar, para konularında ölçülü davranmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Krediler, borçlar, vergiler, miras, eşin geliri ve ortak yatırımlar öne çıkabilir. Özellikle 18–19 Kasım civarında büyük kazanç vaatlerine temkinli yaklaşın.

Eğitimde ve akademik çalışmalarda 22 Kasım’dan itibaren yeni bir hareketlilik başlıyor. Güneş’in dokuzuncu evinize geçmesiyle yurt dışı, üniversite, hukuk, yabancı diller ve uzak yolculuklar önem kazanıyor.

Vedik astrolojinin Dharma anlayışıyla bu haftanın dersi, yeteneğinizi sadece kendinizi kanıtlamak için değil, anlamlı bir amaç için kullanmaktır.

Sağlıkta aşırı efor, sabırsızlık ve dikkatsiz hareketlere karşı özenli olun. Spor yaparken bedeninizin sınırlarını zorlamayın.

Haftanın şansı yaratıcılık, aşk ve eğitim.

Haftanın riski gurur, aşırı harcama ve acele kararlar.

Gökyüzünün Koç burcuna mesajı:

Sen savaşmayı biliyorsun! Şimdi ne için savaşman gerektiğini öğrenme zamanı. Gerçek zafer, herkesi yenmek değil, kendi hayatında doğru seçimi yapmaktır!

Boğa ve Yükselen Boğa

Boğa ve Yükselen Boğa

Ailede saklanan meseleler, evlilikte büyük karar! Huzurunuzu kim bozuyor?

Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar!

Bu hafta gökyüzü size şunu soruyor. Hayatınızda gerçekten güvende misiniz, yoksa sadece alıştığınız düzeni mi koruyorsunuz?

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde dördüncü evinizi etkiliyor.

Ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul, yaşam alanınız ve duygusal güvenliğiniz haftanın en önemli konuları.

Uzun zamandır taşınmayı, ev almayı, satmayı veya yaşam düzeninizi değiştirmeyi düşünüyorsanız bu konularla ilgili araştırmalarınız hızlanabilir.

Ancak aceleyle büyük bir borcun altına girmeyin.

Güneş’in Akrep burcunda yedinci evinizde bulunması, evlilik ve ortaklıkları da ön plana çıkarıyor.

Özellikle 18–19 Kasım civarında eşinizle, partnerinizle veya aile büyükleriyle görüş ayrılıkları yaşanabilir.

Kimin sözü geçecek? Kim fedakârlık yapacak? Kimin ihtiyaçları öncelikli olacak?

Bu sorular ilişkilerinizde önem kazanabilir.

Bekâr Boğalar için güven veren, ciddiyet taşıyan ilişkiler daha çekici hale gelebilir. Ancak yeni tanıştığınız birine hemen büyük beklentiler yüklemeyin.

İş hayatınızda aile şirketleri, emlak, inşaat, dekorasyon ve evle bağlantılı işler öne çıkabilir.

Para konusunda ev masrafları, tadilat, kira, kredi ve ortak bütçe planlamasını dikkatli yapın.

22 Kasım’da Güneş sekizinci evinize geçiyor. Bankalar, borçlar, vergiler, sigortalar ve ortak kaynaklar daha fazla önem kazanacak.

Eğitimde aile sorumluluklarınızla kendi hedefleriniz arasında denge kurmanız gerekebilir.

Vedik astrolojide dördüncü evle ilişkilendirilen Sukha, yani içsel huzur teması, bu haftanın sizin için en anlamlı sembolik dersi.

Maddi güvenlik önemlidir. Ancak huzur, sadece sahip olduklarınızdan gelmez.

Sağlıkta stresin uyku ve beslenme düzeninizi etkilemesine dikkat edin.

Haftanın şansı ev ve aile düzenini güçlendirmek.

Haftanın riski inatlaşmak ve her şeyi kontrol etmeye çalışmak.

Gökyüzünün Boğa burcuna mesajı:

Herkesin huzurunu korurken kendi huzurunu kaybetme! Bazen en büyük değişim, yaşadığın evde değil, kendine verdiğin değerde başlar!

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

Bir mesaj, bir görüşme, bir karar! Hayatınızın yönünü sözleriniz belirleyebilir!

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler!

16–22 Kasım haftasında gökyüzü sizi iletişim, ticaret, eğitim ve önemli görüşmeler üzerinden sınayabilir.

Aslan burcundaki Mars–Jüpiter kavuşumu üçüncü evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev konuşmalar, mesajlar, kardeşler, yakın çevre, satış, pazarlama, yazışmalar ve kısa yolculuklarla ilgili.

Bu hafta çok sayıda görüşme yapabilir, yeni fikirler geliştirebilir ve uzun zamandır beklettiğiniz bir projeye hız kazandırmak isteyebilirsiniz.

Ancak size çok önemli bir uyarı!

Her duyduğunuza inanmayın. Her bildiğinizi herkesle paylaşmayın. Ve öfkeyle yazdığınız bir mesajı göndermeden önce mutlaka yeniden okuyun.

Güneş’in altıncı evinizden Mars ve Jüpiter’e oluşturduğu gergin açılar, iş arkadaşlarıyla iletişimde sorunlara ve çalışma temposunda aşırılığa işaret eden sembolik bir gösterge.

İş hayatınızda satış, reklam, danışmanlık, eğitim, medya, yazılım ve ticaretle ilgili projeler öne çıkabilir.

Para konusunda yeni müşteriler ve ek iş fikirleri gündeme gelebilir. Ancak sözlü vaatler yerine yazılı anlaşmalara önem verin.

Aşkta iletişiminiz belirleyici olacak.

Uzun zamandır konuşulmayan bir meseleyi açıklığa kavuşturabilirsiniz. Bekâr İkizler için sosyal medya, eğitim ortamları ve yakın çevre üzerinden yeni tanışmalar mümkün.

22 Kasım’da Güneş yedinci evinize geçiyor. Evlilik, ilişkiler, iş ortaklıkları ve sözleşmeler önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak.

Ailede kardeşler ve yakın akrabalarla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir.

Eğitimde yeni bir kurs, dil çalışması veya mesleki program için motivasyon artabilir.

Vedik astrolojide üçüncü evle ilişkilendirilen Parakrama, yani cesaret ve kişisel çaba, bu haftanın anahtar kavramı.

Başarınız sadece şansa değil, ne kadar tutarlı çaba gösterdiğinize bağlı.

Sağlıkta zihinsel yorgunluğa, uykusuzluğa ve aşırı tempoya dikkat.

Haftanın şansı iletişim ve eğitim.

Haftanın riski acele konuşmak ve yanlış anlaşılmak.

Gökyüzünün İkizler burcuna mesajı:

Bu hafta sözlerin köprü de olabilir, duvar da! Kelimelerini özenle seç. Çünkü bazen hayatın yönünü değiştiren şey, sadece bir cümledir!

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Para mı, aşk mı? Kazanç kapıları ve duygusal beklentiler arasında büyük sınav!

Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler!

Bu hafta gökyüzü size şunu soruyor. Kendi değerinizi gerçekten biliyor musunuz, yoksa başkalarının size verdiği değerle mi ölçüyorsunuz?

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde ikinci evinizi harekete geçiriyor.

Para, gelir, maaş, birikimler, maddi güvenlik ve kişisel yetenekleriniz haftanın en önemli gündemi.

İş hayatınızda gelirinizi artırmak, yeni bir iş modeli geliştirmek veya emeğinizin karşılığını daha fazla almak isteyebilirsiniz.

Ancak Mars’ın aceleci, Jüpiter’in büyütücü etkisi nedeniyle harcamalarınız da artabilir.

Özellikle 18–19 Kasım civarında gereksiz alışverişler, riskli yatırımlar ve büyük kazanç vaatleri konusunda dikkatli olun.

Güneş Akrep burcunda beşinci evinizi etkiliyor.

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kişisel mutluluk alanınız hareketleniyor.

Yalnız Yengeçler için yeni bir tanışma, duygusal yakınlık veya birine karşı artan ilgi gündeme gelebilir.

İlişkisi olanlar ise sevgiyle maddi beklentiler arasında denge kurmak zorunda kalabilir.

Şunu unutmayın. Pahalı hediyeler her zaman büyük sevginin göstergesi değildir.

Ailede çocukların eğitimi, ihtiyaçları ve geleceği için harcamalar yapılabilir.

22 Kasım’da Güneş altıncı evinize geçiyor. İş düzeni, çalışma koşulları, günlük alışkanlıklar ve sağlık konuları önümüzdeki dönemde öne çıkacak.

Eğitimde mesleki becerilerinizi geliştirmek, sertifika almak veya kendi yeteneklerinizi gelire dönüştürmek için planlar yapabilirsiniz.

Vedik astrolojide Artha, yani maddi kaynaklar ve geçim güvenliği, hayatın önemli amaçlarından biridir.

Bu hafta sizin dersiniz parayı sadece kazanmak değil, doğru yönetmek.

Sağlıkta beslenme, uyku ve çalışma düzeninizi koruyun.

Haftanın şansı yeteneklerinizden kazanç sağlamak.

Haftanın riski duygusal harcamalar ve abartılı beklentiler.

Gökyüzünün Yengeç burcuna mesajı:

Senin değerin banka hesabındaki rakamdan çok daha büyük! Emeğini küçümseme, kendine yatırım yap ve huzurunu geçici hevesler için feda etme!

Aslan ve Yükselen Aslan

Aslan ve Yükselen Aslan

Gökyüzünün en güçlü kavuşumu burcunuzda! Zirveye çıkış mı, gururun bedeli mi?

Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar!

Bu hafta gökyüzünün en çok konuşulacak burçlarından birisiniz.

16 Kasım’da Mars ve Jüpiter burcunuzda kavuşuyor. Batı astrolojisinde bu kavuşum birinci evinizi, yani kimliğinizi, özgüveninizi, kişisel hedeflerinizi ve hayata bakışınızı etkiliyor.

Kendinizi yeniden tanımlamak isteyebilirsiniz.

Yeni bir iş kurmak, kariyerinizde daha güçlü bir konuma gelmek, kendi markanızı oluşturmak veya hayatınızda radikal bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Ancak bu kadar güçlü bir gezegen etkisinin çok önemli bir sınavı var.

Kendinize güvenmekle her şeyi bildiğinizi düşünmek arasındaki farkı görmelisiniz.

Güneş’in Akrep burcunda dördüncü evinizde bulunması, ev ve aile konularını öne çıkarıyor.

18–19 Kasım civarında aile büyükleriyle, eşinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle güç mücadeleleri yaşanabilir.

Herkesin sizin kararlarınıza uymasını beklemeyin.

İş hayatınızda yöneticilik, girişimcilik, organizasyon ve liderlik alanlarında görünürlüğünüzü artırmak isteyebilirsiniz.

Ancak yöneticilerle çatışmaya girmek yerine yeteneklerinizi sonuçlarınızla gösterin.

Para konusunda kişisel gelişim, dış görünüş, iş kurma ve yeni projeler için harcamalar gündeme gelebilir.

Aşkta çekiciliğinizi ve özgüveninizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz.

Ancak ilişkinizde sürekli ilgi ve onay beklemek partnerinizi yorabilir.

22 Kasım’da Güneş beşinci evinize geçiyor. Aşk, çocuklar, sanat, sahne ve yaratıcı projeleriniz için daha hareketli bir dönem başlıyor.

Eğitimde liderlik, sanat ve kişisel gelişim çalışmaları öne çıkabilir.

Vedik astrolojide Ahamkara, yani benlik ve ego kavramı, bu haftanın sizin için en önemli farkındalık alanı.

Benliğinizi güçlendirin ama kibrinizin esiri olmayın.

Sağlıkta aşırı efora, dikkatsizliğe ve bedeninizi zorlamaya dikkat.

Haftanın şansı liderlik ve yeni girişimler.

Haftanın riski kibir, sabırsızlık ve aile içi gerilimler.

Gökyüzünün Aslan burcuna mesajı:

Güç sende olabilir ama gücünü nasıl kullandığın geleceğini belirler. Gerçek kral, herkesi yöneten değil, önce kendi nefsini yönetebilendir!

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Başak ve Yükselen Başak

Başak ve Yükselen Başak

Gizli kalan duygular, tamamlanmayan hesaplar! Geçmişinizle yüzleşme zamanı!

Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar!

Bu hafta gökyüzü sizi dış dünyadaki mücadelelerden çok iç dünyanızdaki meselelerle yüzleşmeye davet ediyor.

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu on ikinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu ev bilinçaltı, yalnızlık, ruhsal çalışmalar, tamamlanma süreçleri, perde arkası faaliyetler ve gizli kalan konularla ilgili.

Uzun zamandır içinize attığınız duyguları yeniden değerlendirebilirsiniz.

Bazı ilişkilerde kırgınlıklarınızı fark edebilir, bazı konularda ise artık eski yükleri taşımak istemediğinizi anlayabilirsiniz.

Ancak burada çok önemli bir uyarı var.

Her şüpheyi gerçek sanmayın. Her sessizliği gizli bir niyet olarak yorumlamayın.

Güneş Akrep burcunda üçüncü evinizi etkiliyor.

İletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim ve sözleşmeler gündemde.

18–19 Kasım civarında yanlış anlaşılmalar, sert konuşmalar ve eksik bilgiler nedeniyle gerginlik yaşanabilir.

İş hayatınızda perde arkasında yürüttüğünüz projeler, araştırmalar ve hazırlıklar önem kazanabilir.

Henüz olgunlaşmamış planlarınızı herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz.

Para konusunda gizli kalmış harcamaları, unutulmuş ödemeleri ve gereksiz abonelikleri kontrol edin.

Aşkta geçmişten gelen kırgınlıkları konuşmak isteyebilirsiniz. Ancak ilişkinizi sürekli eski hatalar üzerinden değerlendirmeyin.

22 Kasım’da Güneş dördüncü evinize geçiyor. Ev, aile, ebeveynler, taşınma ve yaşam düzeniniz daha fazla önem kazanacak.

Eğitimde araştırma, yazma, bireysel çalışma ve uzmanlık geliştirme konularına odaklanabilirsiniz.

Vedik astrolojide Mokşa, yani içsel özgürleşme teması, bu haftanın sizin için en önemli sembolik dersi.

Bazen ilerlemek için daha fazla şey yapmak değil, artık size hizmet etmeyen yükleri bırakmak gerekir.

Sağlıkta uyku düzeninize, stres yönetimine ve dinlenmeye öncelik verin.

Haftanın şansı araştırma ve içsel farkındalık.

Haftanın riski kuruntu, aşırı düşünme ve gereksiz kaygı.

Gökyüzünün Başak burcuna mesajı:

Her şeyi düzeltmek senin görevin değil. Herkesi kurtarmak zorunda değilsin. Bazen hayatın en büyük şifası, kendine huzur vermeyi öğrenmektir!

Terazi ve Yükselen Terazi

Terazi ve Yükselen Terazi

Dost görünen rakiplere dikkat! Para, aşk ve sosyal çevrede gerçek niyetler sorgulanıyor!

Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler!

16–22 Kasım haftasında gökyüzü size çok önemli bir soru soruyor. Hayatınızdaki insanlar sizi gerçekten destekliyor mu, yoksa sizden sadece bir şeyler mi bekliyor?

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde on birinci evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev arkadaşlar, sosyal çevre, dernekler, organizasyonlar, ekip çalışmaları, gelecek hedefleri ve kazanç beklentileriyle ilgili.

Bu hafta yeni insanlarla tanışabilir, önemli bir organizasyonda yer alabilir veya sosyal medyada daha görünür olmak isteyebilirsiniz.

Ancak her yakınlaşmayı dostluk, her teklifi fırsat olarak görmeyin.

Güneş Akrep burcunda ikinci evinizi etkiliyor.

Para, gelir, birikimler ve maddi güvenlik haftanın önemli konularından biri.

18–19 Kasım civarında arkadaşlarla para alışverişi, ortak projeler ve grup içindeki maddi sorumluluklar nedeniyle gerilimler yaşanabilir.

İş hayatınızda ekip çalışmaları, reklam, dijital projeler, topluluk yönetimi ve organizasyonlar üzerinden yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

Ancak ortak işlerde görev dağılımını ve kazanç paylaşımını netleştirin.

Aşkta Venüs’ün burcunuzda ileri harekete geçmiş olması, ilişkilerinizde denge ve uzlaşma arayışını güçlendirebilir.

Eski bir kırgınlığı onarmak veya ilişkinizin geleceğini daha sakin değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Ancak sırf yalnız kalmamak için size iyi gelmeyen bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz.

22 Kasım’da Güneş üçüncü evinize geçiyor. Eğitim, iletişim, kardeşler, ticaret ve kısa seyahatler öne çıkacak.

Ailede kardeşlerle ve yakın akrabalarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Vedik astrolojide Labha, yani kazanç ve hedeflerin gerçekleşmesi teması, bu haftanın sizin için önemli sembolik anahtarı.

Ancak gerçek kazanç sadece para değildir. Doğru insanlarla kurulan güvenilir bağlar da büyük bir değerdir.

Sağlıkta sosyal yoğunluğun uyku ve dinlenme düzeninizi bozmasına izin vermeyin.

Haftanın şansı sosyal bağlantılar ve ekip projeleri.

Haftanın riski yanlış insanlara güvenmek ve maddi konuları belirsiz bırakmak.

Gökyüzünün Terazi burcuna mesajı:

Herkesin hayatında olmak zorunda değilsin. Seni gerçekten değerli görenlerle yürü. Çünkü bazen hayatındaki en büyük kazanç, yanlış insanlara artık yer vermemektir!

Akrep ve Yükselen Akrep

Akrep ve Yükselen Akrep

Kariyerde büyük güç savaşı! Zirveye çıkış mı, her şeyi yeniden başlatma kararı mı?

Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler!

Bu hafta gökyüzünün en güçlü etkilerini hissedebilecek burçlardan birisiniz.

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde onuncu evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev kariyer, toplumsal statü, mesleki başarı, yöneticiler, otorite ve hayatta ulaşmak istediğiniz konumu temsil ediyor.

Uzun zamandır emek verdiğiniz bir işte daha fazla sorumluluk almak, terfi istemek veya yeni bir kariyer hedefi belirlemek isteyebilirsiniz.

Ancak bu haftanın en önemli sınavı güç mücadelesi.

Güneş’in sizin burcunuzda, birinci evinizde bulunması kişisel isteklerinizi güçlendiriyor.

18–19 Kasım civarında Güneş’in Mars ve Jüpiter’le kare açıları, sizin istediklerinizle yöneticilerin veya iş ortaklarınızın beklentileri arasında gerilim yaratabilir.

Haklı olduğunuz bir konuda bile öfkeyle hareket etmeyin.

İşten ayrılmak, yeni bir ortaklık kurmak veya büyük bir sorumluluk üstlenmek istiyorsanız kararınızı sağlam bilgilere dayandırın.

Para konusunda kariyerinizle bağlantılı yeni kazanç fırsatlarını araştırabilirsiniz.

Ancak büyük gelir beklentileriyle aşırı borçlanmayın.

Aşkta kontrol, gurur ve güven temaları öne çıkıyor.

Partnerinizle iş hayatınızın yoğunluğu nedeniyle zaman paylaşımı konusunda görüş ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

Bekâr Akrepler için iş ve sosyal ortamlarda yeni tanışmalar mümkün olsa da ilişkileri aceleyle tanımlamayın.

22 Kasım’da Güneş ikinci evinize geçiyor. Para, maaş, kazançlar ve maddi güvenlik daha fazla önem kazanacak.

Eğitimde mesleki uzmanlık, sertifika ve kariyerinizi destekleyecek programlar öne çıkabilir.

Ailede iş sorumluluklarınızla ev hayatınız arasında denge kurmaya özen gösterin.

Vedik astrolojide Karma ve onuncu ev arasındaki bağ, eylemlerinizin ve sorumluluklarınızın önemini vurgular.

Bu haftanın dersi, gücünüzü tepkilerinizle değil, eylemlerinizin kalitesiyle ortaya koymak.

Sağlıkta aşırı çalışma, stres ve uykusuzluğa dikkat.

Haftanın şansı kariyerde görünürlük ve yeni hedefler.

Haftanın riski otorite çatışmaları ve gururla verilen kararlar.

Gökyüzünün Akrep burcuna mesajı:

Sen zorluklardan güçlenerek çıkmayı biliyorsun. Ancak bu hafta herkesle savaşman gerekmiyor. Gerçek zafer, gücünü kanıtlamak değil, gücünü doğru yere yönlendirmektir!

Yay ve Yükselen Yay

Yay ve Yükselen Yay

Yurt dışı kapıları, eğitim ve yeni bir hayat! Artık eski sınırlarınızı aşma zamanı!

Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar!

16–22 Kasım haftasında gökyüzü size yeni bir ufuk açmak istiyor.

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde dokuzuncu evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev yurt dışı, yükseköğrenim, akademik kariyer, hukuk, yayıncılık, uzak yolculuklar, inançlar ve hayat felsefenizle ilgili.

Uzun zamandır yurt dışına taşınmak, yeni bir eğitime başlamak veya mesleğinizi uluslararası alana taşımak istiyorsanız bu hedefleriniz üzerinde daha ciddi çalışabilirsiniz.

Ancak Jüpiter’in büyütücü etkisi, gerçekçi olmayan beklentileri de artırabilir.

Her teklifi fırsat sanmayın. Her yeni yolun kolay olacağını düşünmeyin.

Güneş Akrep burcunda on ikinci evinizi etkiliyor.

Bu nedenle bir yandan büyük hedefler kurarken diğer yandan içsel yorgunluk ve yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

18–19 Kasım civarında eğitim, hukuk, yurt dışı işlemleri ve seyahatlerle ilgili konularda aceleci davranmayın.

Belgeleri, sözleşmeleri ve resmî işlemleri dikkatli inceleyin.

İş hayatınızda yabancı şirketler, uluslararası ticaret, akademik çalışmalar, danışmanlık ve eğitim alanları öne çıkabilir.

Para konusunda yurt dışı, eğitim ve seyahat masraflarınız artabilir. Bütçenizi planlamadan büyük taahhütlere girmeyin.

Aşkta farklı kültürlerden veya uzak şehirlerden insanlarla tanışma ihtimaline açık olabilirsiniz.

Devam eden ilişkilerde ortak gelecek planları ve yaşam hedefleri üzerine konuşmalar yapabilirsiniz.

22 Kasım’da Güneş sizin burcunuza, birinci evinize geçiyor.

Kendinizi daha fazla ortaya koymak, kişisel hedeflerinizi yenilemek ve yeni bir döneme hazırlanmak isteyebilirsiniz.

Ailede taşınma, eğitim ve uzak mesafe planlarınızı paylaşabilirsiniz.

Vedik astrolojide Dharma, yani hayattaki anlam ve doğru yol arayışı, bu haftanın sizin için en önemli teması.

Başarı sadece uzağa gitmek değil, neden o yola çıktığınızı bilmektir.

Sağlıkta seyahat yorgunluğu, düzensiz uyku ve aşırı tempoya dikkat.

Haftanın şansı eğitim, yurt dışı ve yeni bakış açıları.

Haftanın riski abartılı beklentiler ve acele kararlar.

Gökyüzünün Yay burcuna mesajı:

Önünde yeni yollar olabilir. Ancak hangi yolun senin için doğru olduğunu bilmeden koşma. Gerçek özgürlük, nereye gittiğini bilerek yürümektir!

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Para, miras, borç ve güven sınavı! Kiminle neyi paylaştığınıza dikkat!

Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar!

Bu hafta gökyüzü sizi hayatınızdaki maddi ve duygusal bağları yeniden değerlendirmeye davet ediyor.

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde sekizinci evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev ortak paralar, borçlar, krediler, vergiler, miras, sigortalar, eşin geliri ve derin duygusal paylaşımlarla ilgili.

Uzun zamandır çözmek istediğiniz bir finansal meseleye odaklanabilirsiniz.

Kredi yapılandırmak, ortak bir yatırımı değerlendirmek veya aile içindeki maddi sorumlulukları düzenlemek gündeme gelebilir.

Ancak 18–19 Kasım civarında aşırı risk almayın.

Özellikle başkalarının parasıyla ilgili kararlarda belgeleri ve sözleşmeleri ayrıntılı inceleyin.

Güneş Akrep burcunda on birinci evinizi etkiliyor.

Arkadaşlar, sosyal çevre, ortak hedefler ve gelecek planlarınızla maddi sorumluluklarınız arasında gerilim oluşabilir.

İş hayatınızda finansman, ortak yatırımlar, bankacılık, sigorta, araştırma ve kurumsal kaynaklarla ilgili konular öne çıkabilir.

Para konusunda büyük kazanç hedefleri belirleyebilirsiniz. Ancak gelirinizi ve risk kapasitenizi gerçekçi değerlendirin.

Aşkta güven, sadakat, mahremiyet ve paylaşım temaları önem kazanıyor.

Partnerinizle ortak bütçe, borçlar ve gelecek planları üzerine ciddi konuşmalar yapabilirsiniz.

Ancak kıskançlık ve kontrol isteğinin ilişkinizi yıpratmasına izin vermeyin.

22 Kasım’da Güneş on ikinci evinize geçiyor.

Bu geçişle birlikte dinlenmek, geçmişi değerlendirmek ve yeni döneme hazırlanmak önem kazanacak.

Ailede ortak mülkler, miras ve maddi sorumluluklar gündeme gelebilir.

Eğitimde finans, psikoloji, araştırma ve uzmanlık alanlarında derinleşebilirsiniz.

Vedik astrolojide sekizinci ev, dönüşüm ve kontrol edemediğimiz süreçlerle ilişkilendirilir.

Bu haftanın sizin için dersi, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine belirsizlikleri sağlam planlarla yönetmek.

Sağlıkta stres, uyku ve dinlenme düzeninizi ihmal etmeyin.

Haftanın şansı finansal düzenleme ve araştırma.

Haftanın riski aşırı borçlanma ve güven sorunları.

Gökyüzünün Oğlak burcuna mesajı:

Güçlü olmak her yükü tek başına taşımak değildir. Kime güveneceğini, neyi paylaşacağını ve ne zaman sınır koyacağını bil. Gerçek güven, bilinçli seçimlerle kurulur!

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Kova ve Yükselen Kova

Kova ve Yükselen Kova

Aşkta tamam mı, devam mı? Evlilik ve kariyer arasında kritik karar haftası!

Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar!

Bu hafta gökyüzü size çok önemli bir soru soruyor.

Hayatınızdaki insanlarla aynı yöne mi bakıyorsunuz, yoksa herkes kendi istediği yola mı gitmeye çalışıyor?

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde yedinci evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev evlilik, ciddi ilişkiler, iş ortaklıkları, sözleşmeler ve ikili ilişkilerle ilgili.

Aşk hayatınızda tutku ve beklentiler artabilir.

Uzun zamandır devam eden bir ilişkide geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilirsiniz.

Ancak bu hafta ilişkilerin en büyük sınavı gurur ve güç mücadelesi olabilir.

Kim daha çok fedakârlık yapıyor? Kim son sözü söylüyor? Kimin kararları daha fazla önem taşıyor?

Bu sorular ilişkinizde gerilim yaratabilir.

17 Kasım’da burcunuzda gerçekleşen ilk dördün, kendi ihtiyaçlarınızla karşınızdaki insanın beklentileri arasında denge kurma gereğini hatırlatıyor.

Güneş Akrep burcunda onuncu evinizi etkiliyor.

Kariyer, yöneticiler, toplumsal statü ve mesleki hedefleriniz ön planda.

18–19 Kasım civarında iş hayatınızla evliliğiniz veya ortaklıklarınız arasında gerilim oluşabilir.

İş ortaklarınızla görev dağılımı, kazanç paylaşımı ve yetki konularını netleştirin.

Para konusunda ortak girişimlerden gelir elde etme imkânlarını araştırabilirsiniz. Ancak aceleyle sözleşme imzalamayın.

22 Kasım’da Güneş on birinci evinize geçiyor.

Sosyal çevre, arkadaşlıklar, dernekler, organizasyonlar ve gelecek hedefleriniz daha fazla önem kazanacak.

Eğitimde grup çalışmaları, teknoloji, uluslararası bağlantılar ve sosyal projeler öne çıkabilir.

Ailede partnerinizin iş ve yaşam planları ortak kararlarınızı etkileyebilir.

Vedik astrolojide yedinci ev, ilişkiler ve ortaklıkların yanı sıra Kama, yani arzu ve bağ kurma temasıyla ilişkilendirilir.

Bu haftanın dersi, kendi özgürlüğünüzü korurken karşınızdaki insanın ihtiyaçlarını da görebilmek.

Sağlıkta stresin uyku ve günlük düzeninizi etkilemesine dikkat.

Haftanın şansı ortaklıklar ve ilişkilerde yapıcı görüşmeler.

Haftanın riski gurur, sabırsızlık ve kontrol mücadelesi.

Gökyüzünün Kova burcuna mesajı:

Sevgi bir güç savaşı değildir. Doğru ilişkide kimse kendinden vazgeçmek zorunda kalmaz. Bu hafta haklı çıkmaya değil, gerçekten anlaşılmaya odaklan!

Balık ve Yükselen Balık

Balık ve Yükselen Balık

İş hayatında büyük değişim! Yeni sorumluluklar, kariyer fırsatları ve sağlıkta denge sınavı!

Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar!

16–22 Kasım haftasında gökyüzü size çok önemli bir mesaj veriyor.

Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız artık daha planlı, daha disiplinli ve daha kararlı hareket etmelisiniz.

Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde altıncı evinizi harekete geçiriyor.

Bu ev iş hayatı, çalışma koşulları, günlük sorumluluklar, iş arkadaşları, sağlık alışkanlıkları ve hizmet alanlarıyla ilgili.

Bu hafta iş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilir, yeni görevler üstlenebilir veya çalışma düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

İş arayan Balıklar için başvurular, mülakatlar ve mesleki becerileri geliştirme konuları öne çıkabilir.

Ancak her işi tek başınıza yapmaya çalışmayın.

Güneş Akrep burcunda dokuzuncu evinizi etkiliyor.

Eğitim, yurt dışı, akademik çalışmalar, hukuk ve uzun vadeli hedefleriniz gündemde.

18–19 Kasım civarında iş sorumluluklarınızla eğitim ve seyahat planlarınız arasında zamanlama sorunları yaşanabilir.

Özellikle iş ortamında yöneticilerle ve çalışma arkadaşlarıyla iletişiminizde sakin kalmaya özen gösterin.

Para konusunda ek işler, mesleki beceriler ve hizmet verdiğiniz alanlar üzerinden gelirinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

Ancak kazancınızı artırmak için sağlığınızı ve dinlenme düzeninizi ihmal etmeyin.

Aşkta iş yoğunluğunuz nedeniyle partnerinize yeterince zaman ayıramadığınızı hissedebilirsiniz.

Küçük ama samimi davranışlar, ilişkinizdeki yakınlığı güçlendirebilir.

22 Kasım’da Güneş onuncu evinize geçiyor.

Kariyer, toplumsal statü, yöneticiler, mesleki başarı ve uzun vadeli hedefleriniz önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak.

Ailede iş ve ev sorumluluklarını dengelemek gerekebilir.

Eğitimde mesleki sertifikalar, akademik çalışmalar ve yurt dışı bağlantılı programlar öne çıkabilir.

Vedik astrolojide altıncı ev, hizmet, çaba, rekabet ve günlük sorumluluklarla ilişkilendirilir.

Bu haftanın sizin için dersi, hayallerinizi sadece düşünmek değil, onlar için sürdürülebilir bir düzen kurmak.

Sağlıkta aşırı çalışma, uykusuzluk ve düzensiz beslenmeye dikkat. Devam eden şikâyetlerinizi tıbbi olarak değerlendirin.

Haftanın şansı iş hayatında düzen kurmak ve mesleki gelişim.

Haftanın riski aşırı sorumluluk almak ve kendinizi ihmal etmek.

Gökyüzünün Balık burcuna mesajı:

Hayallerini gerçekleştirmek için mucize bekleme! Bazen en büyük mucize, her gün aynı kararlılıkla attığın küçük adımlardır. Kendine inan, düzenini kur ve emeğini değerlendir!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Astrodeha

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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