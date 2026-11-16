16–22 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

İş hayatında büyük değişim! Yeni sorumluluklar, kariyer fırsatları ve sağlıkta denge sınavı!
Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar!
16–22 Kasım haftasında gökyüzü size çok önemli bir mesaj veriyor.
Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız artık daha planlı, daha disiplinli ve daha kararlı hareket etmelisiniz.
Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu Batı astrolojisinde altıncı evinizi harekete geçiriyor.
Bu ev iş hayatı, çalışma koşulları, günlük sorumluluklar, iş arkadaşları, sağlık alışkanlıkları ve hizmet alanlarıyla ilgili.
Bu hafta iş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilir, yeni görevler üstlenebilir veya çalışma düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz.
İş arayan Balıklar için başvurular, mülakatlar ve mesleki becerileri geliştirme konuları öne çıkabilir.
Ancak her işi tek başınıza yapmaya çalışmayın.
Güneş Akrep burcunda dokuzuncu evinizi etkiliyor.
Eğitim, yurt dışı, akademik çalışmalar, hukuk ve uzun vadeli hedefleriniz gündemde.
18–19 Kasım civarında iş sorumluluklarınızla eğitim ve seyahat planlarınız arasında zamanlama sorunları yaşanabilir.
Özellikle iş ortamında yöneticilerle ve çalışma arkadaşlarıyla iletişiminizde sakin kalmaya özen gösterin.
Para konusunda ek işler, mesleki beceriler ve hizmet verdiğiniz alanlar üzerinden gelirinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.
Ancak kazancınızı artırmak için sağlığınızı ve dinlenme düzeninizi ihmal etmeyin.
Aşkta iş yoğunluğunuz nedeniyle partnerinize yeterince zaman ayıramadığınızı hissedebilirsiniz.
Küçük ama samimi davranışlar, ilişkinizdeki yakınlığı güçlendirebilir.
22 Kasım’da Güneş onuncu evinize geçiyor.
Kariyer, toplumsal statü, yöneticiler, mesleki başarı ve uzun vadeli hedefleriniz önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak.
Ailede iş ve ev sorumluluklarını dengelemek gerekebilir.
Eğitimde mesleki sertifikalar, akademik çalışmalar ve yurt dışı bağlantılı programlar öne çıkabilir.
Vedik astrolojide altıncı ev, hizmet, çaba, rekabet ve günlük sorumluluklarla ilişkilendirilir.
Bu haftanın sizin için dersi, hayallerinizi sadece düşünmek değil, onlar için sürdürülebilir bir düzen kurmak.
Sağlıkta aşırı çalışma, uykusuzluk ve düzensiz beslenmeye dikkat. Devam eden şikâyetlerinizi tıbbi olarak değerlendirin.
Haftanın şansı iş hayatında düzen kurmak ve mesleki gelişim.
Haftanın riski aşırı sorumluluk almak ve kendinizi ihmal etmek.
Gökyüzünün Balık burcuna mesajı:
Hayallerini gerçekleştirmek için mucize bekleme! Bazen en büyük mucize, her gün aynı kararlılıkla attığın küçük adımlardır. Kendine inan, düzenini kur ve emeğini değerlendir!
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
Astrodeha