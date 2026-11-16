16–22 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzünün en güçlü kavuşumu burcunuzda! Zirveye çıkış mı, gururun bedeli mi?

Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar!

Bu hafta gökyüzünün en çok konuşulacak burçlarından birisiniz.

16 Kasım’da Mars ve Jüpiter burcunuzda kavuşuyor. Batı astrolojisinde bu kavuşum birinci evinizi, yani kimliğinizi, özgüveninizi, kişisel hedeflerinizi ve hayata bakışınızı etkiliyor.

Kendinizi yeniden tanımlamak isteyebilirsiniz.

Yeni bir iş kurmak, kariyerinizde daha güçlü bir konuma gelmek, kendi markanızı oluşturmak veya hayatınızda radikal bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Ancak bu kadar güçlü bir gezegen etkisinin çok önemli bir sınavı var.

Kendinize güvenmekle her şeyi bildiğinizi düşünmek arasındaki farkı görmelisiniz.

Güneş’in Akrep burcunda dördüncü evinizde bulunması, ev ve aile konularını öne çıkarıyor.

18–19 Kasım civarında aile büyükleriyle, eşinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle güç mücadeleleri yaşanabilir.

Herkesin sizin kararlarınıza uymasını beklemeyin.

İş hayatınızda yöneticilik, girişimcilik, organizasyon ve liderlik alanlarında görünürlüğünüzü artırmak isteyebilirsiniz.

Ancak yöneticilerle çatışmaya girmek yerine yeteneklerinizi sonuçlarınızla gösterin.

Para konusunda kişisel gelişim, dış görünüş, iş kurma ve yeni projeler için harcamalar gündeme gelebilir.

Aşkta çekiciliğinizi ve özgüveninizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz.

Ancak ilişkinizde sürekli ilgi ve onay beklemek partnerinizi yorabilir.

22 Kasım’da Güneş beşinci evinize geçiyor. Aşk, çocuklar, sanat, sahne ve yaratıcı projeleriniz için daha hareketli bir dönem başlıyor.

Eğitimde liderlik, sanat ve kişisel gelişim çalışmaları öne çıkabilir.

Vedik astrolojide Ahamkara, yani benlik ve ego kavramı, bu haftanın sizin için en önemli farkındalık alanı.

Benliğinizi güçlendirin ama kibrinizin esiri olmayın.

Sağlıkta aşırı efora, dikkatsizliğe ve bedeninizi zorlamaya dikkat.

Haftanın şansı liderlik ve yeni girişimler.

Haftanın riski kibir, sabırsızlık ve aile içi gerilimler.

Gökyüzünün Aslan burcuna mesajı:

Güç sende olabilir ama gücünü nasıl kullandığın geleceğini belirler. Gerçek kral, herkesi yöneten değil, önce kendi nefsini yönetebilendir!