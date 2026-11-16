Haftanın Güç, Aşk, Bereket ve Başarı Sayı Sekansı 8 8 8 1 6 9 3 8 8 8
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16–22 Kasım 2026
Bu hafta eski döngüler kapanıyor, yeni niyetler güçleniyor! Hayatında neyi değiştirmeye hazırsın?
Astrodeha haftanın güç, aşk, bereket ve başarı sayı sekansı
Haftanın olumlama mührü
Şimdi söz sizde!
16–22 Kasım haftasında hayatınızda en çok neyin değişmesini istiyorsunuz?
Aşk mı, para mı, başarı mı, huzur mu?
Yorumlara niyetinizi tek kelimeyle yazın!
Astrodeha | Şenay Devi
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