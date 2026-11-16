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Haftanın Güç, Aşk, Bereket ve Başarı Sayı Sekansı 8 8 8 1 6 9 3 8 8 8

etiket Haftanın Güç, Aşk, Bereket ve Başarı Sayı Sekansı 8 8 8 1 6 9 3 8 8 8

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 19:50
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16–22 Kasım 2026

Bu hafta eski döngüler kapanıyor, yeni niyetler güçleniyor! Hayatında neyi değiştirmeye hazırsın?

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Astrodeha haftanın güç, aşk, bereket ve başarı sayı sekansı

Astrodeha haftanın güç, aşk, bereket ve başarı sayı sekansı

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Bu hafta artık kendini küçümsemeyi, hak ettiğinden azına razı olmayı ve geçmişin yüklerini taşımayı bırak!

Bu özel sayı sekansı; gücü, bereketi, sevgiyi, yeni başlangıçları ve dönüşümü temsil eden sayıların sembolik birleşiminden oluşuyor.

8 sayısı maddi gücü, bereketi ve kararlılığı; 1 sayısı cesareti ve yeni başlangıçları; 6 sayısı aşkı, sadakati ve aile huzurunu; 9 sayısı geçmişi tamamlamayı; 3 sayısı ise iletişimi, yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi simgeliyor.

Bu haftanın mesajı çok net!

Seni tüketen ilişkilerde sınırlarını belirle. Emeğinin karşılığını istemekten çekinme. Korkularının hayallerinden büyük olmasına izin verme.

Çünkü bazen hayatında yeni bir kapı açılması için önce eski bir kapıyı kapatman gerekir.

Haftanın olumlama mührü

Haftanın olumlama mührü

Gücümü bilgelikle kullanıyorum. Bereketi, sevgiyi ve başarıyı hayatıma kabul ediyorum. Bana hizmet etmeyen eski döngüleri sevgiyle tamamlıyorum. Kendi değerimi biliyor, doğru fırsatları fark ediyorum. Aşkta huzuru, parada dengeyi, işimde başarıyı seçiyorum. Niyetim net, kalbim açık, iradem güçlü.

Aldım, kabul ettim, hayrıma olanı seçtim!

Bu hafta sayı sekansını bir niyet hatırlatıcısı olarak kullan. Her gün kendine şunu sor: Bugün hayatımı iyileştirmek için hangi somut adımı atabilirim?

Şimdi söz sizde!

16–22 Kasım haftasında hayatınızda en çok neyin değişmesini istiyorsunuz?

Aşk mı, para mı, başarı mı, huzur mu?

Yorumlara niyetinizi tek kelimeyle yazın!

Astrodeha | Şenay Devi

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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