Haftanın Güç, Aşk, Bereket ve Başarı Sayı Sekansı 8 8 8 1 6 9 3 8 8 8

8 8 8 1 6 9 3 8 8 8

Bu hafta artık kendini küçümsemeyi, hak ettiğinden azına razı olmayı ve geçmişin yüklerini taşımayı bırak!

Bu özel sayı sekansı; gücü, bereketi, sevgiyi, yeni başlangıçları ve dönüşümü temsil eden sayıların sembolik birleşiminden oluşuyor.

8 sayısı maddi gücü, bereketi ve kararlılığı; 1 sayısı cesareti ve yeni başlangıçları; 6 sayısı aşkı, sadakati ve aile huzurunu; 9 sayısı geçmişi tamamlamayı; 3 sayısı ise iletişimi, yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi simgeliyor.

Bu haftanın mesajı çok net!

Seni tüketen ilişkilerde sınırlarını belirle. Emeğinin karşılığını istemekten çekinme. Korkularının hayallerinden büyük olmasına izin verme.

Çünkü bazen hayatında yeni bir kapı açılması için önce eski bir kapıyı kapatman gerekir.