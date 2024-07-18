İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Barıştı, 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Barıştı, 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı tarzını yine partilerde konuşturdu.
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İdo Tatlıses, ikizlerin arasındaki atışma şimdiden başlayınca neye uğradığını şaşırdı🐒
Anıl Altan, SPA'ya giderek karısı Pelin Akil'e alan tanıdığını iddia etti.
Yasemin Tatlıses, babasına cilve yapan miniğini paylaştı.
Danla Bilic, her zamanki gibi köpeğiyle dışarı çıktı.
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Gamze Erçel, Zeytin Ağacı keyfi yaptı.
Yılın barışması gerçekleşti, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra beraber poz verdi.
Merve Boluğur'un keyfi pek yerindeydi.
Berfu Yenenler, dünya şekeri oğullarının birbirine aşkına hayran kaldı.
Karsu, kına gecesi yaptı.
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Afra Saraçoğlu, Katy Perry'e düştü.
Ceyda Düvenci, güzel kızı Melisa'nın kitap okuma saatine öpücüklerle dahil oldu.
Demet Özdemir mangaldan mı geldi sudan mı çıktı anlayamadı.
Dün maymunlarla imtihanını izlediğimiz Çağla Şıkel bu sefer de file sarıldı.
Zeynep Bastık, Bodrum'daki konserinde minikleriyle coştu.
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Müge Boz, tatilde yanında pilav taşıdığını söyleyen Demet Akalın'a destek çıktı.
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