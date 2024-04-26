IBAN'la Yanmayın! Ticaret Bakanlığı IBAN Kiralayanların Peşine Düştü

'Burada öncelikle dikkate alınması gereken husus, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil ettiğidir. Buna göre, hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecektir.'