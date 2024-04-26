Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
IBAN'la Yanmayın! Ticaret Bakanlığı IBAN Kiralayanların Peşine Düştü

IBAN'la Yanmayın! Ticaret Bakanlığı IBAN Kiralayanların Peşine Düştü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 14:42

IBAN kiralama, kayıt dışı ve kara para alanlarında önemli bir yöntem olarak kullanılıyor. Para kazanma amacıyla IBAN kiralayanların ise başı derde girebiliyor. Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralamaya yönelik dolandırıcılara karşı harekete geçildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralamaya yönelik dolandırıcılara karşı harekete geçildiğini açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre, Bakanlık açıklamasında, 'Yapılan başvurular ve sosyal medyada yer alan paylaşımlardan çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşılarak 'banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç' vaadi ile yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini kiralanan banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır' denildi.

IBAN kiralama, dolandırıcıların yeni yöntemi olurken, çeşitli platformlarda öğrenci, ev hanımı, yaşlı, engelli gibi kişileri hedef aldıkları görüldü.

IBAN kiralama, dolandırıcıların yeni yöntemi olurken, çeşitli platformlarda öğrenci, ev hanımı, yaşlı, engelli gibi kişileri hedef aldıkları görüldü.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında vatandaşları uyarırken, IBAN kiralayanlara da sorumluluklarını hatırlattı:

Ticaret Bakanlığı açıklamasında vatandaşları uyarırken, IBAN kiralayanlara da sorumluluklarını hatırlattı:

'Burada öncelikle dikkate alınması gereken husus, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil ettiğidir. Buna göre, hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecektir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın