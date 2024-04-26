IBAN'la Yanmayın! Ticaret Bakanlığı IBAN Kiralayanların Peşine Düştü
IBAN'la Yanmayın! Ticaret Bakanlığı IBAN Kiralayanların Peşine Düştü
IBAN kiralama, kayıt dışı ve kara para alanlarında önemli bir yöntem olarak kullanılıyor. Para kazanma amacıyla IBAN kiralayanların ise başı derde girebiliyor. Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralamaya yönelik dolandırıcılara karşı harekete geçildiğini açıkladı.
IBAN kiralama, dolandırıcıların yeni yöntemi olurken, çeşitli platformlarda öğrenci, ev hanımı, yaşlı, engelli gibi kişileri hedef aldıkları görüldü.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında vatandaşları uyarırken, IBAN kiralayanlara da sorumluluklarını hatırlattı:
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