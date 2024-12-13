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Hukukla İlgili Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Hukukla İlgili Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.12.2024 - 13:55

Twitter, yeni adıyla X'teki linç edilecek fikirler akımı devam ediyor. Her zaman tartışmalara sebep olan avukatlar bu sefer bir soruyla gündemde. Hukukçularla ilgili linç edilecek fikirleri soran kullanıcıya gelen cevapların her biri birbirinden ilginç. Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?

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Sosyal medyada hukukçular birçok tartışmanın öznesi haline geliyor. Özellikle avukatlar üzerinden yapılan çokça paylaşım görmek mümkün.

Sosyal medyada hukukçular birçok tartışmanın öznesi haline geliyor. Özellikle avukatlar üzerinden yapılan çokça paylaşım görmek mümkün.

X'te bulunan bir kullanıcı da hukukla ilgili linç edilecek görüşler sordu 👇

X'te bulunan bir kullanıcı da hukukla ilgili linç edilecek görüşler sordu 👇

Gelen cevapların hepsi birbirinden ilginç. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Gelen cevapların hepsi birbirinden ilginç. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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