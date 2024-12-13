Hukukla İlgili Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Twitter, yeni adıyla X'teki linç edilecek fikirler akımı devam ediyor. Her zaman tartışmalara sebep olan avukatlar bu sefer bir soruyla gündemde. Hukukçularla ilgili linç edilecek fikirleri soran kullanıcıya gelen cevapların her biri birbirinden ilginç. Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?