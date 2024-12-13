Hukukla İlgili Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Hukukla İlgili Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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Sosyal medyada hukukçular birçok tartışmanın öznesi haline geliyor. Özellikle avukatlar üzerinden yapılan çokça paylaşım görmek mümkün.
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X'te bulunan bir kullanıcı da hukukla ilgili linç edilecek görüşler sordu 👇
Gelen cevapların hepsi birbirinden ilginç. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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