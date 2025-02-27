Huawei Nova 13 Pro İnceleme: Şık Tasarım ve Güçlü Kamera

Huawei Nova 13 Pro’nun F/1.4'ten F/4.0'a Akıllı Ayarlanabilir Fiziksel Diyaframı, çekim yaparken gerçekten fark yaratıyor. Portre çekerken arka planı yumuşak bir şekilde bulanıklaştırarak özneyi öne çıkarıyor. Hareketli çekimlerde ise netliği kaybetmeden ayrıntıları yakalıyor. Grup fotoğraflarında ise herkesin net göründüğünden emin oluyor. Diyafram geçişleri otomatik çalışsa da, manuel olarak siz de kontrol edebilirsiniz.

Gelelim yapay zeka ile en iyi ifade özelliğine. Toplu fotoğraflarda en iyi kareyi seçmek için saatlerce uğraştığınız olmuştur. Herkes kendisinin iyi çıktığı fotoğrafı isterken yaşanan o tartışmaları artık Huawei nova 13 Pro’nun Yapay Zeka En İyi İfade özelliği sayesinde geride bırakacaksınız.

Sahip olduğu bu özellik, seri çekimlerde herkesin en iyi ifadesini seçerek kusursuz ve uyumlu bir kare oluşturuyor. Gözler kapalı mı çıktı? İfade mi bozuldu? Artık bunu kontrol etmenize, defalarca yeniden fotoğraf çekmenize gerek kalmıyor çünkü AI otomatik olarak en iyi pozu seçerek mükemmel anı yakalamanızı sağlıyor.

Yapay zeka özelliğinden sadece grup fotoğraflarında değil selfie çekerken, hareketli anları yakalarken ve solo çekimlerde de faydalanabiliyorsunuz.