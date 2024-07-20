Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Bella Hadid
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Miley Cyrus
Kim Kardashian
Kate Middleton
Glen Powell & Anne Hathaway
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Kevin Jonas
Sophie Turner
Salma Hayek
Kendall Jenner
Kim Petras
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