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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 18:59

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Bella Hadid

Bella Hadid

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kate Middleton

Kate Middleton

Glen Powell & Anne Hathaway

Glen Powell & Anne Hathaway
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Kevin Jonas

Kevin Jonas

Sophie Turner

Sophie Turner

Salma Hayek

Salma Hayek

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kim Petras

Kim Petras
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