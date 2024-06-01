Hiçbir Cinsel Söylem İçermese de Buram Buram Cinsellik Kokan 10 Şarkı Sözü
Hiçbir Cinsel Söylem İçermese de Buram Buram Cinsellik Kokan 10 Şarkı Sözü
Bazı şarkılar var ki sözlerinde hiçbir cinsel kelime olmasa da resmen libidoyu tavan yapıyor! Bu şarkıları dinlerken adeta kendimizden geçiyoruz... İşte en bilinen şarkılardan birkaç tanesini sizin için derledik. 🔥
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1. "O şimdi asker, canı neler ister, uykuda mevlam beni ona göster"
2. "Boş ver canım, sen onları / Ay fark etmez alt üst, yavrum"
3. "Sarmaşık gibi dolaşırsın etimde, cenneti de cehennemi de sensin"
4. "Dudağımdan içime doğru, gönder yıldızları"
5. "Bir yanımız her duruma müsait, ne kadar uyarsa o kadar ister"
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Ahmet Kaya - Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tastamam, Cem Karaca - Domur domur emceklerin mintanını gerdirir, bunlar burda olmayan tazyikli sözler 😉
İstersen dinlen içimde, köklerimden bir şarkı var dilimde. Çıplak ayaklarla gez her köşemde, gel gel gel. Şebom