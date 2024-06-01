Hiçbir Cinsel Söylem İçermese de Buram Buram Cinsellik Kokan 10 Şarkı Sözü

Mabel Matiz'in gönlümüzde taht kuran bir yeri olduğu bir gerçek. Özellikle kelime seçimleri ile hepimizi büyülüyor. Bazı şarkı sözleri de var ki, insanın libido yüksekliğinin canına tak ettiğini anlıyorsunuz, işte o sözlerden biri de başlıkta yazıyor!