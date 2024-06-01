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Hiçbir Cinsel Söylem İçermese de Buram Buram Cinsellik Kokan 10 Şarkı Sözü

etiket Hiçbir Cinsel Söylem İçermese de Buram Buram Cinsellik Kokan 10 Şarkı Sözü

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 23:46

Bazı şarkılar var ki sözlerinde hiçbir cinsel kelime olmasa da resmen libidoyu tavan yapıyor! Bu şarkıları dinlerken adeta kendimizden geçiyoruz... İşte en bilinen şarkılardan birkaç tanesini sizin için derledik. 🔥

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1. "O şimdi asker, canı neler ister, uykuda mevlam beni ona göster"

1. "O şimdi asker, canı neler ister, uykuda mevlam beni ona göster"

Küçükken hepimizin oldukça masum bir şekilde söylediği ve sokaklarda bağıra çağıra dinlediği bu şarkının anlamını büyüdükçe daha net anladık. Şimdi bu kadar yüksek sesle söylememekte fayda var tabii! 😅

2. "Boş ver canım, sen onları / Ay fark etmez alt üst, yavrum"

2. "Boş ver canım, sen onları / Ay fark etmez alt üst, yavrum"

Mabel Matiz'in gönlümüzde taht kuran bir yeri olduğu bir gerçek. Özellikle kelime seçimleri ile hepimizi büyülüyor. Bazı şarkı sözleri de var ki, insanın libido yüksekliğinin canına tak ettiğini anlıyorsunuz, işte o sözlerden biri de başlıkta yazıyor!

3. "Sarmaşık gibi dolaşırsın etimde, cenneti de cehennemi de sensin"

3. "Sarmaşık gibi dolaşırsın etimde, cenneti de cehennemi de sensin"

Sertap Erener'in şarkılarında romantizmin dışarı vurumu biraz sert olabiliyor. Şarkı sözlerinde açıkça cinsel ifadelere yer vermese de onun kelime oyunları bizi bir ateşin içine atmaya yetiyor. 🔥

4. "Dudağımdan içime doğru, gönder yıldızları"

4. "Dudağımdan içime doğru, gönder yıldızları"

Libidonuzu durduramıyorsanız dinlememeniz gereken şarkılardan bir diğeri de Sıla - Kenar Süsü. Ağzının suyu akmak deyimini burada kullanabiliriz çünkü şarkının hissiyatı tam olarak böyle!

5. "Bir yanımız her duruma müsait, ne kadar uyarsa o kadar ister"

5. "Bir yanımız her duruma müsait, ne kadar uyarsa o kadar ister"

Partnerinize tek kelime etmeden duygularınızı anlatmak istiyorsanız arka fona Sezen Aksu'dan bu parçayı koyun ve olacakları seyredin ya da yaşayın demek istedim....

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6. "Ne var, ne yok meziyetim / Gel göstereyim"

6. "Ne var, ne yok meziyetim / Gel göstereyim"

Etim de kemiğim de senin dedikleri bu olsa gerek! Libido yükselten şarkılar diyince akla Edis gelmemesi imkansız. Yaptığı her şarkı ile olay olan sanatçı, bu sefer de yapmış yapacağını...

7. "Gözlerim gözlerinden geçerken / Ah yine tövbelerim bozulur"

7. "Gözlerim gözlerinden geçerken / Ah yine tövbelerim bozulur"

Onun gözlerinin içine bakarken eriyip gitmeyen varsa kesinlikle aşkını sorgulasın! Hele ki bu şarkıyı dinlerken resmen yerinizde duramayacaksınız.

8. "Yum gözlerini, soluksuz uçalım göklerde, kır zincirlerini"

8. "Yum gözlerini, soluksuz uçalım göklerde, kır zincirlerini"

Partnerinizle göklerde uçmak için çok güzel yöntemler söyleyebiliriz ve Tarkan da bunu çok güzel şarkı sözlerine dökmüş! Kanada ihtiyacınız olmadığı da kesin tabii...

9. "Bandıra bandıra ye beni / Hiç doyamazsın tadıma"

9. "Bandıra bandıra ye beni / Hiç doyamazsın tadıma"

Sözlerinin altındaki imayı anlamayan kaldı mı? Yonca Evcimik'in tutku dolu halleri şarkılarına da yansımış. Biz bu sözlere bayıldık.

10. "Tutamam kendimi sen çıkardın beni baştan / Hadi deli oğlan"

10. "Tutamam kendimi sen çıkardın beni baştan / Hadi deli oğlan"

Partneriniz olmasa bile bazı ten çekimleri vardır ki insanın adeta başını döndürür. Hele bir de karşıdan bir adım aldıysanız durmak imkansız. Ortalık alev alsın diyebiliriz. 🔥

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Turgut Güler

Ahmet Kaya - Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tastamam, Cem Karaca - Domur domur emceklerin mintanını gerdirir, bunlar burda olmayan tazyikli sözler 😉

Arwen

İstersen dinlen içimde, köklerimden bir şarkı var dilimde. Çıplak ayaklarla gez her köşemde, gel gel gel. 🩶 Şebom