Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Bacakları Kore Savaşı sırasında patlatılarak havaya uçan İngiliz askeri, acı içerisinde ellerini sıkıyor.
2. Hiroshima'da 8'i 5 geçe atom bombasının patlamasıyla duran saat.
3. Omagah patlamasından saniyeler önce çekilmiş fotoğraf.
4. Nükleer bomba patlamasının çekilen en garip fotoğraflarından bir tanesi.
5. Auschwitz Toplama Kampı'nda Naziler tarafından gaz odasına yollanmak için seçilen Yahudiler.
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6. Köleler için yazılmış ve 'efendilerinize sadık olun gibi' mesajlar içeren İncil.
7. Çernobil Nükleer Kazası'nın çekilen en erken fotoğraflarından bir tanesi.
8. Madenlerden asansörle dönen maden işçileri.
9. İsveç'te 1987 yılında birbirleri ile ilişkiye girildiği için tutuklanan iki adamın fotoğrafı.
10. Kore Savaşı sırasında küçük kardeşini sırtında taşıyan genç kız.
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11. Ebensee Toplama Kampı mahkumları.
12. Venezuela'nın sokaklarında vurulmuş bir askeri tutan peder.
13. İkinci Dünya Savaşı sırasında bebekler için yapılmış gaz maskeleri.
14. Naziler tarafından kaçırılan binlerce çocuktan bir tanesi.
15. Annesi ve abisi tarafından 25 yıl boyunca küçük bir odada tutulmuş Blanche Monnier.
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