Herkesin Çok Sevdiği 12 İyi Kalpli Animasyon Karakteri
Herkesin Çok Sevdiği 12 İyi Kalpli Animasyon Karakteri
Hepimizin kalbinde taht kuran birkaç karakter vardır. Sinema ve televizyon dünyasında da iyilikten ismini altın harflerle yazdırmış, ponçik mi ponçik, iyi mi iyi o karakterlere şöyle bir göz atalım mı?
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1. Scooby-Doo
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2. Olaf
3. Po
4. Wall-E
5. Ash
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6. Süngerbob
7. Powerpuff Kızları
8. Gru
9. Winnie the Pooh
10. Shrek
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