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Herkesin Çok Sevdiği 12 İyi Kalpli Animasyon Karakteri

etiket Herkesin Çok Sevdiği 12 İyi Kalpli Animasyon Karakteri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 11:31

Hepimizin kalbinde taht kuran birkaç karakter vardır. Sinema ve televizyon dünyasında da iyilikten ismini altın harflerle yazdırmış, ponçik mi ponçik, iyi mi iyi o karakterlere şöyle bir göz atalım mı?

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1. Scooby-Doo

Korkak olmasına rağmen arkadaşlarına her zaman sadık olan Scooby-Doo, gizemleri çözmek için cesur bir şekilde maceralara atılır ve o maceralarda dostlarını da korurdu. Her şeye rağmen iyilik peşinde koşan bu dostumuzu unutmak ne mümkün!

2. Olaf

Frozen'dan sevimli kar adamı Olaf, sıcaklığa olan düşkünlüğü ve saf kalbiyle hepimizin gönlünü fethetti. Onun o iyi niyeti, saflığı ve temiz kalbi birleşinde her şey ne kadar da güzel oluyor!

3. Po

Kung Fu Panda'dan panda Po, hayallerinin peşinden gitmenin ve kendini aşmanın önemini bize anlatırken aynı zamanda iyiliği ve temiz kalbiyle de gönlümüzde taht kurar.

4. Wall-E

Çöp toplama robotu Wall-E, çevre bilinci ve hayata karşı olan merakıyla hepimizi etkilerken kalbimizi de çaldı. Onun o iyi niyetini ve durmadan çabalamasını hiçbirimiz unutamayız.

5. Ash

Pokémon çizgi filminin baş karakteri olan Ash, atıldığı maceralar ve Pikachu ile olan yolculuğunda ne kadar iyi kalpli biri olduğunu bize hep kanıtlıyordu.

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6. Süngerbob

Arkadaşı Patrick ile maceradan maceraya atılan Süngerbob da çizgi film ve animasyon dünyasının hem en saf hem de en iyi kalpli karakterlerinden biri. Onun maceralı denizaltı yaşamını nasıl unutabiliriz?

7. Powerpuff Kızları

Powerpuff Kızları herhalde bu dünyayı kurtarmak için gelmiş en güçlü ve en tatlı kızlar arasında. Öyle ki onların o mücadelesi ve tertemiz kalplerini hepimiz çok ama çok seviyoruz!

8. Gru

Çılgın Hırsız'ın en iyi kalpli kötüsü olan Gru'yu da unutmak olmaz. Öyle ki artık onun yaptığı kötülükler sadece kötü insanlara karşı! Hem yanındaki sarı minik dostları ile kalbimizde çoktan taht kurdu bile!

9. Winnie the Pooh

Bal sevgisi kadar arkadaşlık sevgisi de büyük olan Winnie the Pooh, ormanın en sevilen karakterlerinden biri! Sadeliği, iyimserliği ve her zaman arkadaşlarına destek olmasıyla gönülleri çoktan fethetti!

10. Shrek

Hem sevgilisine duyduğu aşk hem de kötülere karşı duruşuyla kalbimizde büyük bir yer kazanan Shrek'i unutmak ne mümkün. Öyle ki onun yaptıkları oldukça değerli ve önemli!

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11. Çizmeli Kedi

Her ne kadar kötü gibi dursa da arkadaşları için yapamayacağı şey olmayan Çizmeli Kedi de kalbimizi kazandı. Öyle ki, artık ona çok güveniyor ve onu destekliyoruz!

12. Marlin

Oğlunu bulmak için her şeyi göze alan sevgi dolu bir baba olan Marlin'e hepimiz aşıktık kabul edelim. Onun o iyi yüreği bu dünyayı iyileştirecek en önemli şeylerden biri!

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