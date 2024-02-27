Her Zaman Elde Tutmak Ne Kadar Mantıklı? Doğru Zamanda Dolar Bozdurmanın Yolları

Dolar kuru genel olarak birçok para birimi karşısında güçlü ve dengeli olsa da hiç hareket etmiyor değildir. Bu nedenle zaman zaman düşer ve yükselir. Bu trendleri orta yerinden yakalamak her yatırımcının yaptığı bir şeydir. Önemli olan ise olası yönelimleri önceden fark ederek zamanında hamle almaktır. Bunun için hem yerel hem global ekonomilerin, ülkeler arası ilişkilerin ve diğer göstergelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir.