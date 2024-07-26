Her Yerden Çıkabiliyorlar: Aynı Evde Birden Fazla Patili Dostla Yaşayanların İyi Bildiği 10 Şey
Her Yerden Çıkabiliyorlar: Aynı Evde Birden Fazla Patili Dostla Yaşayanların İyi Bildiği 10 Şey
Evde birden çok patili dostla yaşıyorsanız bu durumlar sizin her gün yaşadıklarınız. Kedi veya köpek fark etmeden birçok tüylü dostla yaşayanların bildikleri nelermiş gelin birlikte bakalım...
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1. Evde eğlence hiç bitmez.
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2. Evde çok hayvan demek sevginizi paylaştırmanız demek.
3. Eee güzel yanları olsa da sorumlulukları da çok tabii.
4. Aynı evde birden fazla patili dostunuz varsa o zaman hepsinin beslenme düzenini ayrı ayrı takip etmeniz gerekebiliyor.
5. Birden çok dostla yaşayanların her günü oyun ve kavgayla geçer.
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