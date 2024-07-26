Her Yerden Çıkabiliyorlar: Aynı Evde Birden Fazla Patili Dostla Yaşayanların İyi Bildiği 10 Şey

Evinize dahil ettiğiniz dört ayaklı dost sorumluluk demek, bir de bunu ikiye, üçe çıkarırsanız aynı oranda sorumluluğunuz da artıyor. Yani bir kediye ya da köpeğe bakmakla iki kedi veya iki köpeğe bakmak çok farklı tabii. Çok hayvan demek çok sorumluluk demek, bunu bilmelisiniz.