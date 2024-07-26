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Her Yerden Çıkabiliyorlar: Aynı Evde Birden Fazla Patili Dostla Yaşayanların İyi Bildiği 10 Şey

etiket Her Yerden Çıkabiliyorlar: Aynı Evde Birden Fazla Patili Dostla Yaşayanların İyi Bildiği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 18:01

Evde birden çok patili dostla yaşıyorsanız bu durumlar sizin her gün yaşadıklarınız. Kedi veya köpek fark etmeden birçok tüylü dostla yaşayanların bildikleri nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Evde eğlence hiç bitmez.

Birden fazla tüylü dostla yaşıyorsanız sizin evde eğlence hiç bitmez. Sürekli bir hareket ve kahkaha sesleri yükselir. Kedi ya da köpek dostlarınızın beraberken yaptıklarıyla gününüz hiç sıkıcı geçmez. Özellikle hep birlikte oynadığınız anlara bayıldığınızı biliyoruz!

2. Evde çok hayvan demek sevginizi paylaştırmanız demek.

Çok patili dostunuz olması, hepsini aynı anda aynı sevgiyle sevebileceğiniz bir sürü hayvanınız var demek. Her birini kendine özgü halleriyle sevdiğiniz ve farklılıklarına hayran kaldığınız bu tüylü dostlarla birlikte yaşamanın keyfine doymak ne mümkün.

3. Eee güzel yanları olsa da sorumlulukları da çok tabii.

Evinize dahil ettiğiniz dört ayaklı dost sorumluluk demek, bir de bunu ikiye, üçe çıkarırsanız aynı oranda sorumluluğunuz da artıyor. Yani bir kediye ya da köpeğe bakmakla iki kedi veya iki köpeğe bakmak çok farklı tabii. Çok hayvan demek çok sorumluluk demek, bunu bilmelisiniz.

4. Aynı evde birden fazla patili dostunuz varsa o zaman hepsinin beslenme düzenini ayrı ayrı takip etmeniz gerekebiliyor.

Her hayvanın beslenme düzeni ayrı. Biri sabah erken saatlerde yemek yemeyi tercih ederken diğeri daha geç yemeyi tercih edebilir. Bazılarının alerjisi olduğu için mamasını ayrı ayarlamanız gerekebilir. Bunların hepsini dikkate alarak mamalarını seçmeli ve beslenme saatlerini düzenlemelisiniz.

5. Birden çok dostla yaşayanların her günü oyun ve kavgayla geçer.

Patili dostlarınız birbirinizle iyi anlaşabileceği gibi beraber olmaktan çok da mutlu olmayabilirler. Her gün onların birlikte oynadıklarını izleyerek keyif alabilirsiniz. Ama bunun yanında birbirleriyle kavga edebileceklerini bilerek dikkatli izlemeniz de gerekebilir.

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6. Evde çok patili dostu olanlar kıskançlık krizlerine hazır olmalı!

İki ya da daha fazla tüylü dostla yaşıyorsanız o zaman sevginizi çok dikkatli şekilde göstermeniz gerek. Çünkü birini fazla sevdiğinizi hissederlerse ortalık karışabilir! Her birine eşit ilgi göstermeye dikkat etmelisiniz.

7. Hayvan nüfusu fazla olan evlerde uyku düzeni de önemli.

Farklı hayvanlar farklı uyku düzenleri demek. Bu da ayarlamanız gereken bir başka husus. Aynı yeme alışkanlıkları gibi tüylü dostlarınızın uyku alışkanlıklarını da düzenlemeye yardımcı olmalısınız. Ayrıca yatacakları yerleri ayarlamak da sizin göreviniz!

8. Gelelim en sevilmeyen kısma. Evde ne kadar patili dost varsa o kadar çok temizlik yapılması gerekiyor.

Dört ayaklı bir dostunuzla yaşıyorsanız evi sürekli temizlemeniz gerekiyor. Ama bu sayı birden fazla olursa ev temizliğini 2 katına çıkarmalısınız. Daha fazla hayvan daha fazla tüy demek. Yani evi sürekli süpürmeli ve silmelisiniz.

9. Patili dostlarınız arada hasta da olacak tabii...

Hastalık ya da rutin kontroller için veteriner ziyareti şart. Birden fazla patili dostla veteriner ziyareti yapmak biraz zor olabiliyor. Bunun için kontrolleri ve rutin ziyaretleri bölerek yapmak daha doğru. Birden fazla dostla birlikte yaşıyorsanız veteriner ziyaretlerinin masrafı da artıyor elbette.

10. Zorlukları var doğru ama onlarla birlikte yaşamanın değeri paha biçilemez!

Evde sürekli bir kaos, mama masrafı ve peşinizde dolanan tüylü dostlarla yaşamanın zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama onlarla yaşamanın verdiği mutluluk ve huzur her şeye değiyor.

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