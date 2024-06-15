Her Tatilde Sahil Kasabasında Görülen Yazlık Teyzesinin Olmazsa Olmaz Özellikleri
Her Tatilde Sahil Kasabasında Görülen Yazlık Teyzesinin Olmazsa Olmaz Özellikleri
Hazır yaz sezonu gelmişken onları yeniden gözden geçirmekte fayda var. Ve karşınızda yazlıkçı teyze özellikleri!
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Yaz sıcaklarında efil efil gezmelik şile bezi elbise, yazlık teyzesinin olmazsa olmazıdır.
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Tepeyi açıkta bırakacak şekilde tasarlanmış hasır siperlik. Niye bu? İnanın cevabı bizde de yok.
Akşamların en heyecanlı aktivitesi olan okey takımı. Kızdırırsanız tepeye ıstakayı yersiniz!
Parmak arası ama üstü mutlaka çiçekli şıpıdık terlikler.
Balkonda ya da bahçede ayıklanan taze fasulye ekibi. Bir yazlık teyzesini kucağında taze fasulye kasesi olmadan düşünemeyiz.
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Tam karşılarına koydukları vantilatör. Çünkü teyzeler klima düşmanıdır, vantilatörün yeri onlarda bir başkadır.
Ve en önemlisi öğlen onlarla karşılaştığınızda duyacağınız "Sabah deniz çarşaf gibiydi, kaçırdınız" cümlesi. Bunu duyar duymaz "tüh ya kaçırdık" diyerek onları mutlu etmeniz şarttır.
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akşam çarşısına çıkarken ince kottan kapri giymeleri