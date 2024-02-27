Her Şey Dijitalleşiyorken Artık Sıra Paralarda: Dijital Dolar Nedir?
Her Şey Dijitalleşiyorken Artık Sıra Paralarda: Dijital Dolar Nedir?
Geleneksel finansal sistemler, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte dijital dönüşümün etkisi altında büyük bir değişim yaşıyor. Bu değişimle birlikte, geleneksel para birimlerinin dijital versiyonları da gündeme gelmeye başladı.
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Dijital Dolar da bu değişimin bir yansıması.
İlk olarak Ocak 2020’de duyduğumuz dijital dolar projesi, kısaca diğer federal rezerv yükümlülükleriyle bir arada var olabilecek sanal, tokenize edilmiş bir ABD para birimi.
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıda Demokrat senatörler koronavirüs salgınının tetiklediği ekonomik krizle mücadele içine hazırlanan pakete “dijital dolar”ın da eklenmesini önerdi.
CBDC'ler kripto para birimlerinden ilham alsalar da onlardan çok farklıdırlar. Kripto para birimlerinin temel özelliği, merkeziyetsiz olmalarıdır.
CBDC’ler ise merkez bankası tarafından kontrol edilir ve denetlenir. Merkez bankaları potansiyel olarak fonları dondurma, dijital cüzdan adreslerini kara listeye alma ve bireyleri paralarını harcamaya doğrudan teşvik etme gibi eylemlerde bulunabilir.
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İki ana CBDC türü vardır: toptan ve perakende.
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