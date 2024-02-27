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Her Şey Dijitalleşiyorken Artık Sıra Paralarda: Dijital Dolar Nedir?

etiket Her Şey Dijitalleşiyorken Artık Sıra Paralarda: Dijital Dolar Nedir?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 18:12

Geleneksel finansal sistemler, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte dijital dönüşümün etkisi altında büyük bir değişim yaşıyor. Bu değişimle birlikte, geleneksel para birimlerinin dijital versiyonları da gündeme gelmeye başladı.

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Dijital Dolar da bu değişimin bir yansıması.

Dijital Dolar da bu değişimin bir yansıması.

Dijital Dolar, kağıt paranın elektronik formu olarak tanımlanır ve merkez bankaları tarafından dijital ortamda üretilir, saklanır ve transfer edilir. Bu yeni dijital para birimi, finansal sistemlerdeki dijitalleşme trendine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

İlk olarak Ocak 2020’de duyduğumuz dijital dolar projesi, kısaca diğer federal rezerv yükümlülükleriyle bir arada var olabilecek sanal, tokenize edilmiş bir ABD para birimi.

İlk olarak Ocak 2020’de duyduğumuz dijital dolar projesi, kısaca diğer federal rezerv yükümlülükleriyle bir arada var olabilecek sanal, tokenize edilmiş bir ABD para birimi.

Dijital doların Bitcoin’den en temel farkı Federal Rezerv Sistemi tarafından çıkartılacak olması. İşlemleri daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde çözmek için kullanılabileceği öne sürülerek gündeme gelen dijital dolar şu sıralar ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamındaki öneriler arasında yeninden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıda Demokrat senatörler koronavirüs salgınının tetiklediği ekonomik krizle mücadele içine hazırlanan pakete “dijital dolar”ın da eklenmesini önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıda Demokrat senatörler koronavirüs salgınının tetiklediği ekonomik krizle mücadele içine hazırlanan pakete “dijital dolar”ın da eklenmesini önerdi.

Merkez bankası dijital para birimi (CBDC), bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve yönetilen blok zinciri tabanlı dijital fiyat para birimi biçimidir.

CBDC'ler kripto para birimlerinden ilham alsalar da onlardan çok farklıdırlar. Kripto para birimlerinin temel özelliği, merkeziyetsiz olmalarıdır.

CBDC'ler kripto para birimlerinden ilham alsalar da onlardan çok farklıdırlar. Kripto para birimlerinin temel özelliği, merkeziyetsiz olmalarıdır.

Bitcoin gibi merkeziyetsiz dijital para birimleri sınırsızdır, izne dayalı değildir ve sansüre dayanıklıdır. Eşler arası işlemler halka açık blok zincirlerinde gerçekleşir ve hiç kimse bir kullanıcıya dijital paralarıyla ne yapıp yapamayacağını söyleyemez.

CBDC’ler ise merkez bankası tarafından kontrol edilir ve denetlenir. Merkez bankaları potansiyel olarak fonları dondurma, dijital cüzdan adreslerini kara listeye alma ve bireyleri paralarını harcamaya doğrudan teşvik etme gibi eylemlerde bulunabilir.

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İki ana CBDC türü vardır: toptan ve perakende.

İki ana CBDC türü vardır: toptan ve perakende.

Sınıflandırma, hedeflenen kullanıcılara bağlıdır: biri finansal kurumlar için, diğeri ise genel halk için. Toptan CBDC'ler, bankalar arası işlemler için kullanabilecek finansal kurumları hedefler.

Perakende CBDC'lerin hedeflenen kullanıcıları, mal ve hizmet satın alma ve para gönderme gibi faaliyetleri kapsar. Burada asıl gerçekleştirilmek istenen, perakende CBDC'lerin geleneksel banka hesaplarını ve nakit parayı tamamlamasıdır. Bununla birlikte, geleneksel finansal sistemler üzerindeki etkiyi belirlemek için henüz çok erken.

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