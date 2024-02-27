Her Şey Dijitalleşiyorken Artık Sıra Paralarda: Dijital Dolar Nedir?

Sınıflandırma, hedeflenen kullanıcılara bağlıdır: biri finansal kurumlar için, diğeri ise genel halk için. Toptan CBDC'ler, bankalar arası işlemler için kullanabilecek finansal kurumları hedefler.

Perakende CBDC'lerin hedeflenen kullanıcıları, mal ve hizmet satın alma ve para gönderme gibi faaliyetleri kapsar. Burada asıl gerçekleştirilmek istenen, perakende CBDC'lerin geleneksel banka hesaplarını ve nakit parayı tamamlamasıdır. Bununla birlikte, geleneksel finansal sistemler üzerindeki etkiyi belirlemek için henüz çok erken.