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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2025 - 15:26

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım gönül yaylarının gevşemeye başladığı geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bol mesaj içerir...

Bol mesaj içerir...
twitter.com
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Aşırı düşüncelilik böyle bir şey...

Aşırı düşüncelilik böyle bir şey...
twitter.com

Sınıfsaldır!

Sınıfsaldır!
twitter.com

Çok ilginç...

Çok ilginç...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sivaslılar her yerde!

Sivaslılar her yerde!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇

Bildiğin deli!

Bildiğin deli!
twitter.com

Fiyat algıları yalan oldu...

Fiyat algıları yalan oldu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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