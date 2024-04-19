Hepsiburada Tavsiye Ekonomisini Büyütüyor: Tavsiyenin Lideri, Link Gelir ile Hanelere 1 Milyar TL Kazandıracak

Ayrıca Hepsiburada Türkiye’nin “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olma başarısını Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı bir reklam filmiyle duyurdu. İlk kez basın mensuplarına gösterilen reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ Hepsiburada’nın sadece araştırmalarda değil müşterilerin akıl ve kalplerinde de 1 Numara olduğunu ifade ediyor.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Dereli: “Araştırmalarda Hepsiburada’nın Güvenilirliği Öne Çıktı”

Hepsiburada’nın 2023’te 72 NPS endeks skoru ile rakiplerini geride bırakarak lider konumunu koruduğunu belirten Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Son iki yıldır üst üste birinci olmamızın altında yatan en önemli faktör, güvenilirlik olarak belirlendi. Ürün ve marka çeşitliliği, rekabetçi kampanya ve fiyatlar, hızlı kargo ve teslimat süreçleri gibi unsurlar da kullanıcıların Hepsiburada’yı tavsiye etme nedenleri arasında yer aldı. Ürünlerin hasarsız ve eksiksiz teslim edilmesi, iade durumunda hızlı geri ödeme süreçleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları, kupon ve kod kullanım kolaylığı, müşteri hizmetlerinin etkin destek süreçleri, fatura ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaştırılması gibi faktörler de tercih sebeplerimiz arasında önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca, en çok tavsiye edilen marka olma başarımızı Link Gelir ile yaygınlaştırmaktan ve herkesin tavsiye ederek kazanabildiği bir altyapıyı Hepsiburada’da aktif hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.