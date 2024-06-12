Hem Dünyanın Hem de Bizim Bayılarak İzlediğimiz 15 Türk Dizisi

Yapım Yılı: 2010 - 2019

IMDB Puanı: 8.9

Kendi döneminin en konuşulan televizyon dizilerinden olan Behzat Ç., eski olmasına rağmen hala kendine özel bir izleyici kitlesine sahip yapımlardan. Polisiye ve aksiyon severlerin beğenerek izlediği bu başyapıtın başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Onun canlandırdığı korkusuz ve zeki Behzat Ç. karakteri, Ankara sokaklarını kötülükten temizlerken güçlü ve aykırı bir hikaye anlatıyor. İşindeki başarısına rağmen özel hayatındaki travmaları ile öne çıkan ana karakter, kendi içinde pek çok açmaz yaşarken izleyiciyi oldukça farklı tarzda bir atmosfere dahil ediyor. Ayrıca insanın çok derininden duygulara yer verdiğinden doğrudan izleyiciyle bağ kurabiliyor.