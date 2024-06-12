Hem Dünyanın Hem de Bizim Bayılarak İzlediğimiz 15 Türk Dizisi
Hem Dünyanın Hem de Bizim Bayılarak İzlediğimiz 15 Türk Dizisi
Son yıllarda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de dizi sektöründe hızlı bir ivme yakalandı. Ardı ardına gelen kaliteli yapımlar gerek senaryoları gerek yapımlarıyla sadece bizleri değil, tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Eğer kurgusu, hikaye işleme tarzı ve oyunculuğuyla sizi ekrana kitleyecek yerli yapımlar arıyorsanız, bu listeyi mutlaka incelemelisiniz!
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1. Şahsiyet
2. Kulüp
3. Masum
4. Gibi
5. Bir Başkadır
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6. Ayak İşleri
7. Alef
8. Leyla ile Mecnun
9. Fi
10. Kuş Uçuşu
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