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Hem Dünyanın Hem de Bizim Bayılarak İzlediğimiz 15 Türk Dizisi

etiket Hem Dünyanın Hem de Bizim Bayılarak İzlediğimiz 15 Türk Dizisi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 12:58

Son yıllarda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de dizi sektöründe hızlı bir ivme yakalandı. Ardı ardına gelen kaliteli yapımlar gerek senaryoları gerek yapımlarıyla sadece bizleri değil, tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Eğer kurgusu, hikaye işleme tarzı ve oyunculuğuyla sizi ekrana kitleyecek yerli yapımlar arıyorsanız, bu listeyi mutlaka incelemelisiniz!

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1. Şahsiyet

1. Şahsiyet

Yapım Yılı: 2018

IMDB Puanı: 9.0

Haluk Bilginer'in muhteşem oyunculuğuna bir kez daha tanıklık ettiğimiz Şahsiyet, sadece Türkiye'nin değil, dünya dizi tarihinin en kaliteli yapımları arasında. Film eleştirmenlerinden tam puan alan yapım, adli katip memurluğundan emekli olduktan sonra Alzheimer teşhisi konulan Agah Beyoğlu'nun sıra dışı hikayesini anlatıyor. Polis memuru Nevra Elmas (Cansu Dere) ile yolu kesişen Agah Bey, unutmayı bir fırsat bilerek yıllar önce planladığı bir cinayeti işlemeye karar veriyor. Bu uğurda kendi kişiliğini araması, unutma ve unutmama arasında hayal-gerçek karşılaştırması yapması ve oldukça derinlikli bir geçmişe yolculuk etmesi, izleyiciyi ekrana kilitliyor.

2. Kulüp

2. Kulüp

Yapım Yılı: 2018

IMDB Puanı: 9.0

Netflix'in ses getiren işlerinden olan kulüp, 1950'li yılların İstanbul'unda geçen bir dönem dizisi. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Fırat Tanış gibi deneyimli isimlerin paylaştığı yapım, dönemindeki azınlık ve Türk ilişkisini duygusal açıdan ele alıyor. 17 yıl hapishanede kaldıktan sonra kızını bulmaya karar veren Mathilda'nın hikayesine odaklanan dizi, bir gece kulübü üzerinden dönemindeki toplumsal kırılmaları ve insan ilişkilerini gözler önüne seriyor. Harika sahne ve kostüm tasarımı, doğru müzik seçimi ve oyunculuklarıyla mutlaka izlenmesi gereken yerli yapımlar arasında.

3. Masum

3. Masum

Yapım Yılı: 2017

IMDB Puanı: 8.3

Masum, Haluk Bilginer'in çok yönlü usta oyunculuğuna tanıklık ettiğimiz bir diğer yapım. Ali Atay, Nur Sürer ve Okan Yalabık gibi başarılı isimlere yer veren bu etkileyici yapım, ilk başlarda sıradan görünen bir ailenin hayatını ekranlara taşıyor. Ancak ardından gelen gizemli ve dramatik olaylar, hikayenin bir anda polisiye bir akışa geçmesine neden oluyor. Emekli komiser Cevdet'in çiftliğinde huzur içinde geçirdiği yaşam bir gece, küçük oğullarının eve korkunç bir haberle gelmesiyle birlikte tepetaklak oluyor. Polisiye ve gizem ağırlıklı yapımları sevenlerin tek nefeste izleyeceği dizi BluTV'de yer alıyor.

4. Gibi

4. Gibi

Yapım Yılı: 2021

IMDB Puanı: 9.0

Son dönemde yerli dizi dünyasını yıkıp geçen Gibi, komedi dalında bugüne kadar yapılmış en iyi işlerden biri. Feyyaz Yiğit'in senaristliğini yaptığı Gibi, sürekli birbiriyle didişen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy arasındaki absürt komik olaylar etrafında ilerliyor. Belirli bir ana örgüsü olmamasına rağmen, her bölüm farklı bir senaryo etrafında toplanan üçlü, küçücük olayları inanılmaz şekilde büyüterek izleyiciye saç baş yolduruyor. Bu saçma komik üçlü, her gün başlarına gelen talihsiz olayları atlatmaları ile son dönemin en favori dizi karakterleri arasına girmeyi başardı. Bu nedenle Gibi'ye mutlaka bir şans verilmesi gerek.

5. Bir Başkadır

5. Bir Başkadır

Yapım Yılı: 2020

IMDB Puanı: 8.5

Bir Başkadır, İstanbul'da yaşayan ve birbirinden tamamen farklı sosyo-kültürel gruplara dahil olan Türkiye insanlarını gerçekçi şekilde yansıtması sebebiyle beğeni toplayan bir yapım. Dram ve gizem kategorisindeki dizi, farklı nitelikteki insanı bir araya getirerek hayat hikayelerini paylaşmalarını sağlıyor. Dizinin değişik görüşleri çarpıştıran yapısı, ortaya kimi zaman şansa kimi zaman ise kişisel mücadeleye bağlı olan bir olay örgüsü çıkarıyor.

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6. Ayak İşleri

6. Ayak İşleri

Yapım Yılı: 2021

IMDB Puanı: 8.4

Çağlar Çorumlu'nun başrolünü paylaştığı Ayak İşleri de tıpkı Gibi'ye benzer şekilde, son dönemin ses getiren komedi türü yerli yapımları arasında. Biri tecrübeli misyoner, diğeri ise felsefe eğitimli doğrucu olan iki zıt karakteri bir araya getiren dizi, her bölüm yapılması gereken 'son derece önemli' işler etrafında şekilleniyor. Uyumsuz ikili, giriştikleri yasadışı işler boyunca birilerinin arkasında bıraktığı pisliği temizlemeye çalışıyor. Ama görevden çok kendi içlerinde çatıştıklarından başlarına sürekli talihsiz olayların gelmesinden kaçamıyor.

7. Alef

7. Alef

Yapım Yılı: 2020

IMDB Puanı: 7.9

BluTv'den çıkan Alef'in başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oldukça değerli oyuncular var. İmirzalıoğlu'nun televizyon dünyasına ne zaman döneceğinin tartışıldığı bir dönemde ortaya çıkan bu yapım, aksiyon ve suç türü sevenler için yepyeni bir alternatif. Polisiye ve mistik bir tarzda ilerleyen hikaye, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasıyla başlıyor ve ardından açılan soruşturma sonrası bir dizi ek cinayet perdesinin aralanmasına neden oluyor.

8. Leyla ile Mecnun

8. Leyla ile Mecnun

Yapım Yılı: 2011-2023

IMDB Puanı: 9.1

Uzun yıllar araya girmesine rağmen toplam 3 sezon süren Leyla ile Mecnun, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmayacak bir yapım. Aynı gün aynı hastanede dünyaya gelen Leyla ve Mecnun isimli iki karakterin hikayesini anlatan bu komedi ve dram türü yapım, izleyicisini mistik ve maceraperest bir yolculuğa çıkarıyor. Leyla'ya ilk gördüğü anda aşık olan Mecnun, onun sürekli rüyasına giren Aksakallı Dede, Erdal Bakkal, İsmail ve daha nicesi yerli dizi dünyasının en komik sahnelerinden kimilerine tanıklık etmemizi sağlıyor.

9. Fi

9. Fi

Yapım Yılı: 2017 - 2018

IMDB Puanı: 7.7

Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Ozan Güven'in başrollerini paylaştığı Fi, romantik komedi arayışındakilerin şans vermesi gereken kaliteli işlerden. Nüket Bıçakçı'ya ait Fi, Çi, Pi üçlemesinin ilkinden uyarlanan bu yapım, PuhuTV'nin ilk orijinal işi olması sebebiyle de önem taşıyor. Çarpık insan ilişkileri ve iç içe geçmiş aşk hayatlarıyla birçok insanı bir araya getirerek dramatik ve dokunaklı bir hikaye anlatıyor. Bütün diziye ise harika kostümler ve sahne tasarımları eşlik ediyor.

10. Kuş Uçuşu

10. Kuş Uçuşu

Yapım Yılı: 2022 - 2024

IMDB Puanı: 6.4

Netflix'in bir diğer çok konuşulan yapımı olan Kuş Uçuşu, tam olarak günümüzde yaşanan Y kuşağı - X kuşağı çatışmasını ele alıyor. Başarılı ve sevilen haber spikeri Lale Kıran (Birce Akalay) ve onun koltuğunu kaydırmak için türlü oyunlar oynayan Aslı Tuna (Miray Daner) arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Önceleri sessiz sedasız geldikten sonra farklı hayat tarzı ve bakış açısıyla dikkat çeken genç kuşağın, kimi zaman yeniliği öne çıkarken kimi zaman deneyimsizliği farklı konularda dezavantajlı olmasına yol açıyor. Karakterlerin yer değiştirdiği dizi etkileyici oyunculuğu ve kurgusuyla oldukça sürükleyici.

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11. Prens

11. Prens

Yapım Yılı: 2023

IMDB Puanı: 8.2

Prens de son dönemin komedi türünde çok konuşulan işlerinden biri. Tarihteki prenslerin hepsinin kahraman olmadığı, kimilerinin de baba parası yiyen ve hayatı rahat yaşayan gamsız karakterler olduğu fikrinden yola çıkan senaryo, geçmiş döneme farklı şekilde bakmamızı sağlıyor. Giray Altınok'un başrolünü üstlendiği yapım, bir zamanlar var olan kurgusal ülke Bongomia Krallığı'nda geçiyor ve kimse tarafından sevilmeyen prensin başına gelen trajikomik olayları konu ediniyor. Kendine has karakteriyle öne çıkan prens, kimi zaman sempati kazanırken kimi zaman gerçekten kendisine sinir etmeyi başarıyor.

12. Behzat Ç.

12. Behzat Ç.

Yapım Yılı: 2010 - 2019

IMDB Puanı: 8.9

Kendi döneminin en konuşulan televizyon dizilerinden olan Behzat Ç., eski olmasına rağmen hala kendine özel bir izleyici kitlesine sahip yapımlardan. Polisiye ve aksiyon severlerin beğenerek izlediği bu başyapıtın başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Onun canlandırdığı korkusuz ve zeki Behzat Ç. karakteri, Ankara sokaklarını kötülükten temizlerken güçlü ve aykırı bir hikaye anlatıyor. İşindeki başarısına rağmen özel hayatındaki travmaları ile öne çıkan ana karakter, kendi içinde pek çok açmaz yaşarken izleyiciyi oldukça farklı tarzda bir atmosfere dahil ediyor. Ayrıca insanın çok derininden duygulara yer verdiğinden doğrudan izleyiciyle bağ kurabiliyor.

13. Avlu

13. Avlu

Yapım Yılı: 2018 - 2019

IMDB Puanı: 7.2

Avlu, Demet Evgar'ın kıvrak zekasına ve esnek oyunculuğuna tanıklık ettiğimiz bir yapım. Senaryo olarak 'Prisoner' isimli yabancı bir diziden uyarlanmasına rağmen zamanla kendi hikayesini kurgulayan dizi, bir kadın cezaevinde geçiyor. Tutukluların birbirleriyle olan ilişkisinden cezaevindeki rütbelere ve her karakterin kendi özel hayatında yaşadığı sorunlara kadar pek çok detaya değinen yapım, dram ağırlıklı bir öykü anlatıyor.

14. Kardeş Payı

14. Kardeş Payı

Yapım Yılı: 2014 - 2015

IMDB Puanı: 8.6

Kardeş Payı; Ahmet Kural, Seda Bakan ve Murat Cemcir'in canlandırdığı karakterler arasındaki kardeşlikten öte hikayeyi anlatan etkileyici bir senaryoya sahip. Aile sıcaklığını hissetmek ve izlerken keyiflenmek için birebir olan bu komedi türü dizi, kardeşlerin dünyayı daha iyi bir hale getirme heveslerini işliyor. Yaşadıkları komik olaylar ve saflıkları ile izleyiciyi ekrana kitleyen Kardeş Payı, kendine has bir senaryoya ve farklı anlatıma sahip. Bu nedenle kesinlikle şans tanınması gereken yapımlardan biri.

15. İşler Güçler

15. İşler Güçler

Yapım Yılı: 2012 - 2013

IMDB Puanı: 8.6

Yine Ahmet Kural'ı ve Murat Cemcir'i ağırlayan İşler Güçler de komedi türü bir dizi. Oyuncu olmak isteyen üç yakın arkadaşın güldüren maceralarını anlatan dizi, her biri farklı olan karakterlerin bireysel mücadelelerini ele alıyor. Aynı zamanda kendi aralarında kurdukları destekleyici ve yakın tavırla dikkat çekiyor. Komik diyalogları, farklı bakış açıları ve karakter özellikleri ile bir araya gelen bu üçlü, en sonunda iş hayatında da güçlerini birleştirerek kendi filmlerini çekmeye karar veriyor. Asıl hikaye de bundan sonra başlıyor.

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