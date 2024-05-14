Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Yeni Teknoloji Ürünü

etiket Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Yeni Teknoloji Ürünü

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 07:16

Teknoloji dünyası sürekli gelişiyor ve hayatımızı kolaylaştıracak yepyeni ürünler her gün karşımıza çıkıyor. Cep telefonundan akıllı saatlere, robot süpürgelerden kablosuz kulaklıklara kadar, teknoloji artık hayatımızın her alanında. İşte tam da bu yüzden, sizin için en son çıkan ve hayatınızı gerçekten kolaylaştıracak 11 teknoloji ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler sadece havalı ve trend olmakla kalmıyor, aynı zamanda pratik ve kullanışlı olmalarıyla günlük hayatınızda fark yaratmak için sizi bekliyor. Hadi başlayalım!

Bu içerik 13.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim

sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler

olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dijital Ekranlı USB Şarjlı Bel Isıtma Kemeri, Sırt veya Göbek Ağrısı Giderme için Hızlı Isıtma Pedi

1. Dijital Ekranlı USB Şarjlı Bel Isıtma Kemeri, Sırt veya Göbek Ağrısı Giderme için Hızlı Isıtma Pedi

Ayy, soğuk havalarda benim de belim tutulur, bilirsin işte! 🥶 Ama artık bu USB şarjlı bel ısıtma kemeri sayesinde rahatlayacağım gibi duruyor. Hem sırt, hem de göbek ağrısına iyi geliyormuş. Hızlı ısıtma pediyle de anında sıcaklığı hissediyorsun. Bir de şarjlı olması büyük avantaj, prize bağımlı kalmıyorsun. Ofiste, evde, hatta dışarıda bile kullanabilirsin!

Daha detaylı bilgi edinmek ve ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

2. Uzaktan Kumandalı Ev Dikey Yer Vantilatörü

2. Uzaktan Kumandalı Ev Dikey Yer Vantilatörü

Yaz sıcaklarında bunalmadan evde vakit geçirmek istiyorsan, bu vantilatör tam sana göre! Uzaktan kumandalı olduğu için yerinden kalkmadan istediğin gibi ayarlayabilirsin. 90 derece salınım özelliğiyle de odanın her köşesine serinliği yayıyor. Hem masa üstünde, hem de yerde kullanabilirsin, çok pratik! Üstelik şık tasarımıyla da evine hava katıyor. Daha detaylı bilgi edinmek ve ürünü satın almak için bu linki ziyaret edin.

Ürüne Git

3. Ember Sıcaklık Kontrolü Akıllı Kupa

3. Ember Sıcaklık Kontrolü Akıllı Kupa

Kahve veya çayını hep ideal sıcaklıkta içmek isteyenlerdenseniz, Ember kupa tam size göre! Bu akıllı kupa, içeceğinizin sıcaklığını istediğiniz derecede sabit tutabiliyor. Üstelik telefon uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz, ne kadar havalı değil mi? Artık soğumuş kahvelere son! Kahvenizi keyifle yudumlayabileceğiniz uzun ve sıcak sohbetlere hazır olun!

Soğumuş kahvelere elveda demek için hemen buraya tıklayın!

Ürüne Git

4. TP-Link Akıllı WiFi Priz, Kompakt Tasarım, HUB gerektirmez

4. TP-Link Akıllı WiFi Priz, Kompakt Tasarım, HUB gerektirmez

Evdeki elektronik cihazlarını daha akıllı hale getirmek ister misin? İşte TP-Link Akıllı WiFi Priz tam da bunu yapmanı sağlıyor! Kompakt tasarımıyla her yere kolayca sığarken, hub gerektirmeden direkt olarak Wi-Fi ağına bağlanabiliyor. Telefonundan kolayca kontrol edebileceğin bu akıllı priz sayesinde elektronik eşyalarını uzaktan açıp kapatabilir, zamanlayıcı kurabilir ve hatta bu priz sesli komut cihazlarınla da entegre çalışabiliyor.

Bu akıllı prizi keşfetmek ve hayatını kolaylaştırmak için hemen tıkla!

Ürüne Git

5. Apple AirTag

5. Apple AirTag

Değerli eşyalarını kaybetme korkusuna bir son vermeye ne dersin?  Apple AirTag ile artık mümkün! Bu küçük ve kullanışlı cihazı çantana, anahtarlığına veya değer verdiğin herhangi bir eşyaya tak ve iPhone'un 'Bul' uygulaması ile kolayca takip et. AirTag, eşyalarını bulmanı kolaylaştırmak için ses çıkarabilir, hatta sana yol tarifi bile verebilir. Kaybetme korkusu olmadan özgürce dolaşmak için AirTag'i hemen keşfet!

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. DJI Osmo Mobile 6 Akıllı Telefon Gimbal Sabitleyici

6. DJI Osmo Mobile 6 Akıllı Telefon Gimbal Sabitleyici

DJI Osmo Mobile 6 Akıllı Telefon Gimbal Sabitleyici ile titremeyen, sinematik çekimler yapabilirsiniz. Dahili uzatma çubuğu sayesinde daha geniş açılı ve yaratıcı çekimler yapmak mümkün. Katlanabilir tasarımı ile de kolayca taşıyabilir ve her an harika videolar çekebilirsiniz. Kendi filmlerinizi yönetmeye hazır olun! Detaylı bilgi ve sipariş için hemen tıklayın!

Ürüne Git

7. Deerma DEM-SH90W 1,7 Lt Dijital Isı Ayarlı Kettle & Su Isıtıcı

7. Deerma DEM-SH90W 1,7 Lt Dijital Isı Ayarlı Kettle & Su Isıtıcı

Çay veya kahve keyfinizi mükemmelleştirmek için doğru su sıcaklığına mı ihtiyacınız var? ☕ Deerma DEM-SH90W Dijital Isı Ayarlı Kettle & Su Isıtıcı ile suyunuzu tam istediğiniz sıcaklıkta ısıtabilirsiniz! Dijital ekranı sayesinde sıcaklığı kolayca ayarlayabilir ve her zaman mükemmel demleme sıcaklığına ulaşabilirsiniz. Üstelik 1,7 litrelik kapasitesiyle tüm ailenizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çay saatlerinizi daha keyifli hale getirmek için buraya göz atın!

Ürüne Git

8. OBEST 120 W Araç Hızlı Şarj Cihazı

8. OBEST 120 W Araç Hızlı Şarj Cihazı

Araba yolculuklarında tüm ailenin telefonları şarj için kavga mı ediyor?  OBEST 120 W Araç Şarj Cihazı ile bu soruna son! Bu güçlü şarj cihazı tam 4 cihazı aynı anda hızlıca şarj edebiliyor. 80cm geri çekilebilir kablosu sayesinde arka koltuktakiler bile rahatlıkla kullanabiliyor. Artık uzun yolculuklarda bile şarjınız bitme derdine son! Detaylı bilgi ve sipariş için tıklayın!

Ürüne Git

9. SwitchBot Smart Switch Toggle – Tuşlarınızı Akıllı Hale Getirin, Uygulama ve Zamanlayıcı Kontrolü

9. SwitchBot Smart Switch Toggle – Tuşlarınızı Akıllı Hale Getirin, Uygulama ve Zamanlayıcı Kontrolü

Evdeki cihazlarınızın düğmelerine hiç 'keşke akıllı olsalar' dediğiniz oldu mu? Sadece ışık düğmeleri değil, kahve makinesi, vantilatör, hatta oyun konsolu gibi neredeyse tüm düğmeli cihazlarınızı SwitchBot Smart Switch Toggle ile akıllı hale getirebilirsiniz!

Bu küçük ve pratik cihazı mevcut düğmenizin üzerine yapıştırmanız yeterli. Hiçbir kablo veya alet gerektirmeden, dakikalar içinde akıllı kontrol imkanına sahip olabilirsiniz!

SwitchBot ile telefonunuzdan veya sesli asistanınızla cihazlarınızı kontrol edebilir, zamanlayıcılar ayarlayabilir ve hatta evde yokken bile cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Üstelik SwitchBot Hub ile Amazon Alexa, Google Assistant ve Siri gibi platformlara da entegre edebilirsiniz.Akıllı ev sistemlerine kolay ve uygun fiyatlı bir giriş yapmak için SwitchBot Smart Switch Toggle'ı hemen keşfedin! Detaylar için tıklayın!

Ürüne Git

10. Kuulaa USB-C Mini Powerbank 5000mAh

10. Kuulaa USB-C Mini Powerbank 5000mAh

Çantanızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ama telefonunuzu hızlıca şarj edebilecek kadar güçlü bir powerbank mı arıyorsunuz? İşte karşınızda Kuulaa USB-C Güç Bankası! 5000mAh kapasitesiyle telefonunuza ekstra bir güç takviyesi sağlarken, 20W PD hızlı şarj özelliğiyle de bekleme sürenizi minimuma indiriyor. Üstelik sevimli tasarımıyla da çantanızda şık bir aksesuar olacak. Artık şarjınızın bitmesinden korkmayın, bu mini güç bankası her zaman yanınızda! Detaylar için tıklayın!

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Jsaux Çok Amaçlı Portatif Telefon Tutucu

11. Jsaux Çok Amaçlı Portatif Telefon Tutucu

Telefonunuzu izlerken ellerinizin serbest kalmasını ister miydiniz? Jsaux Çok Amaçlı Portatif Telefon Tutucu tam size göre! Mutfakta yemek tariflerini takip ederken, yatakta film izlerken, uçakta veya arabada yolculuk ederken, bu ergonomik telefon tutucu size maksimum konfor sağlıyor. Katlanabilir ve taşınabilir tasarımıyla da her yere kolayca götürebilirsiniz. Telefonunuzu rahatça kullanmak için hemen buraya göz atın!

Ürüne Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın