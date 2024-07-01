Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?
Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?
Hayatının aşkıyla nerede karşılaşacağını, ruh ikizini nerede bulacağını merak ediyor musun? Cevabın evet ise;
Seni teste alalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Şimdiye kadar aşk hakkında öğrendiğin en büyük şey ne?
3. Sen ikili ilişkilerinde daha çok dinleyen taraf mısın yoksa konuşan mı?
4. Uzak mesafe ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun?
5. Flörtöz bir kişiliğin olduğunu düşünüyor musun?
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