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Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?

etiket Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 22:01

Hayatının aşkıyla nerede karşılaşacağını, ruh ikizini nerede bulacağını merak ediyor musun? Cevabın evet ise;

Seni teste alalım!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Şimdiye kadar aşk hakkında öğrendiğin en büyük şey ne?

3. Sen ikili ilişkilerinde daha çok dinleyen taraf mısın yoksa konuşan mı?

4. Uzak mesafe ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun?

5. Flörtöz bir kişiliğin olduğunu düşünüyor musun?

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6. Peki ya sosyallik dereceni sorsak?

7. Bir ilişki için öncelikli olarak aradığın şey ne?

8. Son soru! Hangisi seni karşındaki kişiden anında soğutur?

Sosyal medyada!

Sen aşkı sosyal medyada bulacaksın! Online ortamlarda birileriyle tanışmak yüz yüze tanışmaya göre artık çok daha basit. Sen de partnerini sosyal medyada dolaşırken aniden bulacaksın. Konuştuğunuz anda onda bir şeylerin farklı olduğunu hissedecek, ona karşı bambaşka duygular hissetmeye başlayacaksın. Bu durum seni bile şaşkınlığa uğratacak.

Arkadaş ortamında!

Sen hayatının aşkıyla arkadaş ortamında tanışacaksın! Birileri bir buluşmaya arkadaşını da dahil edecek ve böylece aranızdaki çekim açığa çıkacak. Tanıştıktan sonra işleri ilerletecek, bir ilişkiye başlayacaksınız. Eşsiz flört yeteneklerinle onu etkileyecek, gözünün senden başkasını görmemesini sağlayacaksın!

Bir partide!

Sen hayatının aşkıyla eğlenmek için gittiğin bir ortamda karşılaşacaksın. Onun herkesten farklı olduğunu anında görecek, partideki duruşundan etkileneceksin. Bu sebeple gittiğin partilerde artık eğlenmeyi ikinci plana atıp etrafındaki insanları daha dikkatli incelemeye başlamalısın!

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