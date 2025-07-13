Hayat Şaşırtır Hep Zaten, Bekleyelim de Geçsin Yıllar… Sosyal Medyada Akışına Kapıldığımız 12 Yerli Akım
Bazen sadece bir ses, bazen de birkaç saniyelik bir video... Ama nasıl oluyorsa oluyor, hepimizi içine çekiyor. Sosyal medyada bir kere denk geliyoruz, sonra bir bakmışız ki elimiz ayağımız o dansa girmiş, iç sesimiz o repliği tekrar ediyor. İşte bu yaz da yine sosyal medyada yerli akımlar rüzgârı esiyor. Eski fotoğraflardan yaz tatili isyanlarına, bacılardan düğünlere kadar yok yok!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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