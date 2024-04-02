Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Havalı Hande Erçel'den Keselenmek İçin Haykıran Derici'ye 2 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Havalı Hande Erçel'den Keselenmek İçin Haykıran Derici'ye 2 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.04.2024 - 23:49

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eda Ece'nin yeğeni sıkılınca çözümü bebekle oynamakta buldu.

Eda Ece'nin yeğeni sıkılınca çözümü bebekle oynamakta buldu.

Hande Erçel tüm havasını takındı, gezmelere çıktı.

Hande Erçel tüm havasını takındı, gezmelere çıktı.

Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, dünyanın en pahalı etini mideye indirdi.

Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, dünyanın en pahalı etini mideye indirdi.

Demet Akalın, kendisini taklit edip oymuş gibi konuşan kullanıcıya fena çıkıştı.

Demet Akalın, kendisini taklit edip oymuş gibi konuşan kullanıcıya fena çıkıştı.

Danla Bilic, takipçileri kilo verdiğini fark edince pek sevindi.

Danla Bilic, takipçileri kilo verdiğini fark edince pek sevindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karnı burnunda Burcu Biricik ve biricik kocası, erkek kardeşi ve eşiyle buluştu.

Karnı burnunda Burcu Biricik ve biricik kocası, erkek kardeşi ve eşiyle buluştu.

Evinde birtakım değişikliklere gideceğini söyleyen Cemal Can Canseven, direksiyonu IKEA'ya kırdı.

Evinde birtakım değişikliklere gideceğini söyleyen Cemal Can Canseven, direksiyonu IKEA'ya kırdı.

İrem Derici, "Allahını seven bana kese yapsın" diye haykırdı.

Zeynep Bastık, Emircan İğrek'in doğum gününü kutladı.

Zeynep Bastık, Emircan İğrek'in doğum gününü kutladı.

Enis Arıkan, dünya şekeri köpeğini paylaştı.

Enis Arıkan, dünya şekeri köpeğini paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın