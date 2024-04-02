Havalı Hande Erçel'den Keselenmek İçin Haykıran Derici'ye 2 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Havalı Hande Erçel'den Keselenmek İçin Haykıran Derici'ye 2 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Eda Ece'nin yeğeni sıkılınca çözümü bebekle oynamakta buldu.
Hande Erçel tüm havasını takındı, gezmelere çıktı.
Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, dünyanın en pahalı etini mideye indirdi.
Demet Akalın, kendisini taklit edip oymuş gibi konuşan kullanıcıya fena çıkıştı.
Danla Bilic, takipçileri kilo verdiğini fark edince pek sevindi.
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Karnı burnunda Burcu Biricik ve biricik kocası, erkek kardeşi ve eşiyle buluştu.
Evinde birtakım değişikliklere gideceğini söyleyen Cemal Can Canseven, direksiyonu IKEA'ya kırdı.
İrem Derici, "Allahını seven bana kese yapsın" diye haykırdı.
Zeynep Bastık, Emircan İğrek'in doğum gününü kutladı.
Enis Arıkan, dünya şekeri köpeğini paylaştı.
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