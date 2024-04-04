Hastanede Korkunç Olay! Refakatçi Olarak Yanında Kaldığı Annesini Bıçaklayıp, Silahla Vurdu
Hastanede Korkunç Olay! Refakatçi Olarak Yanında Kaldığı Annesini Bıçaklayıp, Silahla Vurdu
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi bölümünde tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, yanında refakatçi olarak kalan oğlu tarafından bıçaklandıktan sonra, silahla vurularak öldürüldü.
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Kan donduran olay sabah saatlerinde, Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 61 Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. tarafından boğazından ve bacağından defalarca bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürüldü.
Sesler üzerine odaya gelen güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.
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