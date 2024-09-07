Hangi Üniversite Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Hangi Üniversite Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Her üniversite, kendine özgü bir karaktere ve atmosferi sahip olup, farklı türdeki öğrencilere hitap eder. Peki, hangi üniversite senin iç dünyanı ve yaşam tarzını en iyi şekilde yansıtıyor?
Hadi başlayalım👇
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1. Başladık bile! Okuduğun alanı seç.
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2. Bu derslerden hangisiyle aran daha iyi?
3. Yeni bir şehirde üniversite okuma fikrin var mı?
4. Sen nasıl bir öğrencisin?
5. Biraz da geçmişe dönelim. İlkokulda veli toplantısının olması seni korkutur muydu?
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